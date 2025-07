La princesa Charlotte lució sus uñas con un color rosa chicle: ¿Es saludable que una niña se pinte las uñas?

Niña uñas pintadas Niña con las uñas pintadas.

Es importante destacar que la mayoría de los esmaltes de uñas contienen ingredientes que pueden dañar la salud, como por ejemplo:

Tolueno: este componente hace que el esmalte se mantenga líquido para poder aplicarlo y puede ocasionar efectos negativos en el sistema nervioso y respiratorio de la niña.

Phtalatos: este evita que se rompa el esmalte una vez puesto en las uñas, esto tiene efectos en el sistema hormonal y puede ocasionar un aceleramiento de la pubertad.

Formaldehido: puede ocasionar alteraciones en el sistema nervioso.

Alcanfor: se utiliza para que el esmalte tenga un acabado brilloso; esto puede ocasionar efectos negativos en el sistema respiratorio y neurológico de la niña.

Dibutil Ftalato: es un componente que puede afectar el sistema reproductor.

Kate Middleton uñas Uñas Kate Middleton.

¿Qué dice el protocolo de la realeza sobre pintarse las uñas?

No existe una norma que establezca qué tipo de manicura deben llevar las royals europeas. Esto depende más del gusto de cada una. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que el protocolo real no ve adecuado lucir unas uñas que no sean rectas, cuadradas y cortadas al ras y con un tono natural nude o rosa claro.

Por ejemplo, Kate Middleton, la madre de la princesa Charlotte, suele llevar sus uñas al natural, pero en algunas ocasiones se la ha visto lucir nude, rosado o incluso rojo.