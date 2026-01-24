Para febrero de 2026 las distintas jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,85%, el cual se se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, siguiendo la fórmula de movilidad vigente. Cada uno de los beneficiarios de las pensiones no contributivas ya saben cuánto van a recibir.
Cuánto van a cobrar cada una de las pensiones no contributivas en febrero
Tras confirmarse un nuevo aumento para los beneficiarios de ANSES, ya se sabe cuánto van a recibir las distintas pensiones no contributivas en febrero de 2026
Además del incremento, los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) van a recibir en febrero de 2026 el bono de $70.000, que solamente es para un grupo particular de pensionados.
Según el habitual calendario de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los pensionados van a cobrar los haberes y el bono el mismo día.
Esto van a cobrar las las distintas pensiones no contributivas en febrero
Los haberes de los beneficiarios de las pensiones no contributivas van a recibir en febrero un aumento del 2,85%. A ese monto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos.
Estos pensionados van a recibir el siguiente monto final con aumento y refuerzo extra:
- Pensiones no contributivas por Invalidez y Vejez: $251.111,27 + bono de $70.000 = $321.111,27
- Pensiones no contributivas para Madres de 7 Hijos o más: $358.730,40 + $70.000 = $428.730,40
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $286.984,31 + bono de $70.000 = $356.984,31
En tanto que la jubilación mínima de ANSES pasa a $358.730,40 y, con el bono, el total a cobrar en febrero será de $428.730,40. Por el lado de la jubilación máxima, el haber aumenta a un aproximado de $2.413.915,96.
ANSES: calendario de pagos de febrero 2026
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para febrero 2026
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 9 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 10 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 11 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 12 de febrero de 2026
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 13 de febrero de 2026