Roberto Iglesias: "El ajuste debería haberse hecho con un bisturí no con una motosierra"

Carina Scandura Roberto Iglesias.jpg Roberto Iglesias y la periodista Carina Scandura, conductora del programa En Primera Persona, que se emite por Radio Nihuil.

Un ajuste necesario pero con las herramientas equivocadas

Consultado acerca de cómo está viendo la situación del país, Iglesias respondió que está muy preocupado

“Creo que este gobierno está haciendo cosas que había que hacer hace 20 o 30 años atrás y hoy el país sería distinto”, señaló.

Además, agregó que en su momento, la sociedad no estuvo de acuerdo en aceptar estas medidas que tan duras como las que implica ordenar una economía desequilibrada que viene teniendo la Argentina desde hace décadas.

“Esto no es de ahora, ni del último gobierno, ni de los últimos gobiernos, ha sido en general así. Lo que pasa es que hoy la sociedad está dispuesta a soportar este momento tan difícil”

En cuanto a la forma y al discurso del Poder Ejecutivo, Iglesias señaló que es erróneo decir que “es la casta” la que paga el ajuste.

Es la gente, no la casta, la que está soportando el ajuste. Esa es una de las cosas que realmente me molestan el discurso político facilista en el cual se habla de "la casta", ¿la casta son los jubilados, la casta es la gente que va a comprar o que le cuesta terminar el mes? Bueno no es así. Se está haciendo un ajuste, esto hay que decirlo. El ajuste se debía hacer hace mucho tiempo, pero debía ser equilibrado. Los que más tienen son los que más tendrían que aportar

Iglesias agregó que “Yo no creo que deba ser así, que por ejemplo más del 30% del ajuste caiga sobre los jubilados. Si una persona aportó y trabajó toda la vida y actualmente gana 500 mil pesos ¿ese es el que tiene que hacer el esfuerzo o hay otros sectores que evidentemente no lo están haciendo?

Yo pienso que el ajuste deber realizarse con bisturí y no con un hachazo ni con una motosierra

Por otra parte, destacó que el gobierno de Milei ha bajado la inflación y esto es para destacar.

Ante la pregunta de qué opina acerca de cierre de organismos, del Hay muchos organismos que se han cerrado, ahora está toda la discusión con Aerolíneas Argentinas, durante todo el año hemos tenido también la discusión con el tema del presupuesto universitario.

Roberto Iglesias (6).jpeg Iglesias aseguró que sí debían tomarse medidas de ajuste tales como las que ha tomado Javier Milei, pero no con el impacto sobre las personas que "no son la casta" Foto: Martín Pravata

Acerca de las formas de Javier Milei para ajustar

Ante la pregunta de qué opina de las medidas de Milei de cerrar organismos públicos o reducir el presupuesto universitario, el ex gobernador respondió que algunas de estas medidas son inevitables como terminar con el gasto público desenfrenado que ha tenido la Argentina. Explicó que en otras oportunidades se tomaron medidas de “alivio”, como el Plan Austral de Alfonsín o la Convertibilidad de Carlos Menem, pero no se llegaron a tomar medidas de fondo, que es el equilibrar las cuentas, el bajar el gasto público y por eso terminaron fracasando. De todas maneras, recalcó que hay que pensar en que en medio de estas medidas, hay gente y que hay cosas que se pueden apoyar y cosas que no.

Al respecto de lo que la política puede apoyar y lo que no, destacó que hoy la oposición está siendo muy maltratada, con mucha razón también, porque tanto oficialismo como oposición han demostrado no ser eficientes ante la sociedad.

Pero hoy pareciera como que no tiene que haber oposición. El que se opone es un degenerado fiscal o es un degenerado o cualquier otra cosa. Y la realidad no es esa. Tendría que haber una oposición mucho más sana en la cual se acompañen ciertas cosas y otras no se acompañen, porque para eso existe la democracia y el equilibrio de poderes y las diferentes formas de pensamiento.

Las divisiones actuales del radicalismo

Sobre la “implosión” de la oposición durante la etapa Milei, sobre todo haciendo hincapié en la división del radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación, Iglesias opinó que lo que ha implosionado es la política.

“Los partidos políticos prácticamente han desaparecido. Ya no hay partidos firmes y fuertes que digan lo que se apoya y lo que no se apoya. En realidad también hay un dislate dirigencial.

Hoy, a mí modesto entender, y pido disculpas si ofendo a alguien, hay muy pocos dirigentes políticos. El dirigente, el que conduce y explica a la sociedad lo que cree acerca de cómo deben ser las cosas

Sobre el liderazgo dentro del radicalismo, Iglesias sostuvo que desde que falleció Alfonsín el radicalismo perdió esa figura señera de conducción.

Hoy vemos lo que pasa. Tenemos una situación donde hay un presidente que prácticamente está actuando en soledad y cada uno de los dirigentes toma una posición absolutamente distinta. Eso es realmente muy malo. Muchos lo ven como que está muy bien, porque la gente está cansada de la política, pero está bien. Hoy hacen falta hoy dirigentes claros, que tengan una línea a seguir

Hoy vemos lo que pasa. Tenemos una situación donde hay un presidente que prácticamente está actuando en soledad y cada uno de los dirigentes toma una posición absolutamente distinta. Eso es realmente muy malo. Muchos lo ven como que está muy bien, porque la gente está cansada de la política, pero está bien. Hoy hacen falta hoy dirigentes claros, que tengan una línea a seguir

Roberto Iglesias (5).jpeg Roberto Iglesias, ex gobernador de Mendoza entre 1999 y 2003, manifestó que después de la muerte de Alfonsín, los liderazgos en la UCR son escasos Foto: Martín Pravata

La caída de Fernando de la Rúa contada por un testigo clave

Roberto Iglesias fue testigo en primera persona de lo que sucedió con la renuncia de De la Rúa, la caída del gobierno y la posterior crisis del 2001.

“La renuncia que yo creo que fue más un golpe bajo del vicepresidente que era Chacho Álvarez, que había renunciado unos meses antes, porque si Álvarez no hubiera renunciado, habría acordado con el peronismo y se podría haber encontrado una salida acordada y que, bueno, hubiéramos podido salir antes y sin lo que terminó pasando”.

Iglesias recordó que durante la noche del 19 de diciembre del 2001, hubo una gran concentración, sobre todo de la gente de la ciudad de Buenos Aires, que era la que había llevado de la Rúa al poder.

“Fue espontánea, fue la gente, eran millones de personas en la calle protestando, una multitud fue realmente impresionante”.

Destacó que después explotó la violencia y ya no se pudo parar.

Él y otros gobernadores fueron después del mediodía, cuando ya estaba prácticamente decidido el tema. Contó que pudo hablar con de la Rúa, les consultó sobre qué hacer y ya no había otra salida. También recordó que unas semanas se había convocado a una reunión en el Episcopado, donde concurrieron oficialismo y oposición y ya se dieron cuenta que habían dejado solo a de la Rúa.

“Nadie quería acompañarlo, ahí no hubo un golpe. En definitiva, lo que hubo fue un vacío de poder con una oposición empujando, ocupando las calles, a los efectos de que este gobierno terminara y, bueno, no quedó más alternativa”.

Roberto Iglesias (4).jpeg Foto: Martín Pravata

El “no diálogo” con Cornejo y los acuerdos con su gestión

Consultado acerca de cuál es su relación con el actual gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, Iglesias aseguró que no tiene diálogo con él.

No tenemos diálogo, hace tiempo que tomamos caminos separados, yo tengo otra visión sobre la política y cómo debe hacerse, lo cual no quiere decir que tenga que reconocer, así como reconozco que Javier Milei toma medidas que tendríamos que haber tomado hace muchísimo tiempo y hubieran sido mucho menos dolorosas. Cornejo hizo un buen gobierno

Subrayó que el gobierno de Cornejo ha sido correcto, ordenado, que ha realizado una buena administración,

"Más allá de que yo no comparto actitudes políticas y decisiones que se han tomado en el tiempo, como no las comparto ahora de gran parte de la dirigencia del radicalismo en general, creo que está encarando bien las cosas”.

En este sentido, destacó el trabajo de Cornejo en pos de abrir la industria minera.

Qué piensa Iglesias sobre la minería en Mendoza

Lo que destacó acerca del gobierno de Cornejo, es que está incentivando la producción minera y este es un camino hacia donde la provincia, a su criterio, debe ir.

Mendoza está estancada, con una economía que por más que hagan esfuerzos el gobierno y los distintos actores de la economía, está visto que estamos patinando y no podemos avanzar. La realidad es que tenemos acá lo que hemos tenido siempre, tenemos minería

Puntualizó que a Mendoza mucho tiempo la salvó la producción petrolera, pero que la existencia de la Ley Provincial 7722, fue una traba demasiado fuerte y profunda, que impidió el progreso y el desarrollo de Mendoza.

“Se puede trabajar bien en minería se puede controlar bien porque hay tecnología, pero lamentablemente tuvimos esta traba que ha retrasado el progreso”.

Un exdirigente sin redes sociales

Acerca de si guarda algún anhelo de volver a ser gobernador, Iglesias manifestó que “está fuera de juego”, que ya no está en edad y que no comparte las formas de hacer política en la actualidad. Manifestó que no tiene redes sociales: ni Twitter, ni Instagram y que solo tiene Whatsapp porque se comunica con la gente que le interesa.

“Hoy no vivir en las redes sociales es estar probablemente fuera, pero no comparto, creo que no es el ámbito adecuado para desarrollar el pensamiento que debe desarrollar una persona que quiera gobernar una provincia, un municipio, un país con la mesura, con la calma y con el desarrollo intelectual que debe tener una propuesta política. Eso de la cosa tan corta que se dice en barbaridades en dos segundos no lo conozco. Así que por eso digo, creo que estaría muy fuera de lo que es la política de hoy”.