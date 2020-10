Ramón quiere suspender las PASO del 2021 y ya hay especulaciones políticas

Este último fue el argumento que replicó Ramón en su proyecto en donde resalta: "Es irrisorio pensar en el gasto de $13 mil millones en las PASO, cuando nuestra economía se rompe en pedazos. Hoy, nuestra prioridad debe ser apuntalar al sector privado y por sobre todo a nuestras pequeñas y medianas empresas. Las pymes son generadoras de siete millones de empleos directos en un universo de aproximadamente 600 mil empresas que facturan 170 mil millones de dólares, representando el 42% del PBI Argentino".

"Proponemos que se suspendan por única vez las PASO y que esos fondos se destinen a aliviar el fuerte endeudamiento al que están sometidas las PyMEs." — Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) October 26, 2020

Esa similitud de fundamentos hizo que un sector de la posición señalara que el proyecto de Ramón respondía a las pretensiones del Ejecutivo, algo que el mismo Ramón salió a negar: "No vamos en la línea de lo que plantean las especulaciones políticas, vamos a contramano de eso, nuestro interbloque tienen la línea de proteger las economías regionales y las pymes y lamentablemente el sistema del Poder Ejecutivo hoy no está cumpliendo con esa idea, las pymes están en un verdadero problema, porque los beneficios que se dan a las empresas, los toman las más grandes que son los que se apoderan de las actividades económicas y se van liberando de las cargas sociales", aseguró Ramón.

Según el legislador nacional mendocino, las pymes deben unos 1.500 millones de dólares a la AFIP "por lo que el costo de estas PASO podría ir a saldar algo de esa deuda y significar una quita de presión para esas empresas", apuntó.

Nadie lo dice por lo alto, pero hay quienes sostienen que ante una sostenida y profundizada crisis económica prevista para el 2021, el oficialismo nacional pretende evitar las elecciones de agosto y ganar tiempo para tratar de mejorar la situación del país hacia octubre, lo que mejoraría también los posibles resultados electorales.

Para Cornejo suspender las PASO sería "cambiar las reglas de juego"

Los diarios nacionales ya venían adelantando que sobrevolaba la idea del cierto sector del Gobierno de suspender las PASO y el proyecto que ideó Ramón le dio formato a la discusión que viene.

En ese tren, el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo consideró esa sola posibilidad como "un cambio en las reglas de juego" y lo calificó como "un retroceso en cómo los partidos políticos dirimen sus internas".

"Eliminar las PASO, que es lo que Ramón sugiere, es un retroceso en los derechos de la ciudadanía de elegir los candidatos. Una cosa es que los ciudadanos tengan el derecho a elegir sus candidatos, y los partidos políticos tengan el derecho de ofrecer dos candidaturas en competencia y otra muy distinta es que los partidos, puntualmente las elite de los partidos terminen arrogándose el derecho de elegirlos sin ninguna mediación", resaltó el ex gobernador mendocino.

Cornejo también remarcó la diferencia entre la iniciativa de Ramón para las próximas PASO y lo que él proponía para las internas de agosto del 2019. "No hay que mezclar esto con aquello. Yo creo que la ley debiera establecer que en los casos en los que no hay competencia interna, y el partido o el frente lleva una lista única, deberíamos ahorrarnos hacer esa elección y el Estado no debería gastar en eso" ratificó Cornejo y puso de ejemplo que en aquellos comicios 6 frentes llevaban a un sólo candidato a la presidencia.