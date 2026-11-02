La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota -líder del nuevo espacio peronista Defendamos Córdoba- no escatimó críticas para con los gobernadores que colaboran con la gestión de Javier Milei, "que ha sido el que más ha desfinanciado a las provincias".
"¿Qué recibieron Mendoza y Córdoba?": Natalia De la Sota desafió a los gobernadores aliados de Milei
La diputada nacional por Córdoba, Natalia de la Sota, cuestionó que los gobernadores aliados respalden a Javier Milei a cambio de nada
"¿Qué recibieron Mendoza y Córdoba en obra pública?", se preguntó apuntándoles a Alfredo Cornejo y Martín Llaryora, a los que definió como colaboradores de Milei.
En diálogo con Mañana es Mejor de Radio Nihuil, la legisladora nacional cordobesa remarcó que a pesar de la colaboración de esos madatarios provinciales, ambas jurisdicciones sufrieron el recorte de subsidios y de la obra pública.
"¿Todo eso a cambio de qué? Si no llegó nada en 3 años. Les han quitado Zona Fría, y ha quedado un sólo departamento mendocino (Malargüe). Cuando una empieza a pensar se plantea ¿a cambio de qué ha sido ese acompañamiento?", reflexionó.
De la Sota: "Me parece difícil que Milei se reelija"
La diputada llegó a Mendoza para la presentación del libro sobre el legado de su padre, el ex gobernador José Manuel de la Sota, que se dio en el Salón Velázquez de la Casa España, en San Martín.
Como líder del espacio Defendamos Córdoba, sinceró que a su entender es clave crear un frente partidario que no sea simplemente "anti" modelo Milei, sino que proponga una alternativa real al actual gobierno.
Y enfatizó que es vital "desarrollar un plan de gobierno que aborde problemas como la industria nacional, el empleo y la educación".
En contrapartida, también analizó las chances de Javier Milei de lograr la reelección y fue tajante: "Me parece difícil", analizó.
Y sumó: "Cuando unave los números, ve un descontento de la sociedad con esto, 80% de la sociedad ha perdido calidad de vida. Pero si no tenemos claro qué le vamos a ofrecer, qué plan de futuro, vamos a estar complicados", dijo como autocrítica al mismo peronismo.
Natalia de la Sota no escondió que la seduce la posibilidad de integrar una fórmula presidencial, aunque también dejó abierta la posibilidad de competir por el sillón de la gobernación cordobesa.
En pocas palabras
- De la Sota desafía: cuestiona a gobernadores por respaldar a Javier Milei sin recibir beneficios concretos para sus provincias.
- Críticas a Milei: la diputada señala que las provincias aliadas de Milei han sufrido recortes de subsidios y obra pública.
- Alternativa política: De la Sota considera crucial formar un frente opositor con propuestas claras ante la gestión actual.