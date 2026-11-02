"¿Qué recibieron Mendoza y Córdoba?": Natalia De la Sota desafió a los gobernadores aliados de Milei

Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba criticó a los gobernadores, como Llaryora y Cornejo, que colaboran con el gobierno de Javier Milei sin recibir nada a cambio para sus provincias.

"¿Todo eso a cambio de qué? Si no llegó nada en 3 años. Les han quitado Zona Fría, y ha quedado un sólo departamento mendocino (Malargüe). Cuando una empieza a pensar se plantea ¿a cambio de qué ha sido ese acompañamiento?", reflexionó.

De la Sota: "Me parece difícil que Milei se reelija"

La diputada llegó a Mendoza para la presentación del libro sobre el legado de su padre, el ex gobernador José Manuel de la Sota, que se dio en el Salón Velázquez de la Casa España, en San Martín.

Como líder del espacio Defendamos Córdoba, sinceró que a su entender es clave crear un frente partidario que no sea simplemente "anti" modelo Milei, sino que proponga una alternativa real al actual gobierno.

Este modelo del gobierno de La Libertad Avanza, de Javier Milei, se ha cerrado sobre sí mismo y se ha retirado de la vida de la sociedad. Esto implica la situación de parate económico que estamos viviendo hoy, con los trabajadores perdiendo empleo y las pymes cerrando sus puertas porque la importación es discriminada Este modelo del gobierno de La Libertad Avanza, de Javier Milei, se ha cerrado sobre sí mismo y se ha retirado de la vida de la sociedad. Esto implica la situación de parate económico que estamos viviendo hoy, con los trabajadores perdiendo empleo y las pymes cerrando sus puertas porque la importación es discriminada

Y enfatizó que es vital "desarrollar un plan de gobierno que aborde problemas como la industria nacional, el empleo y la educación".

En contrapartida, también analizó las chances de Javier Milei de lograr la reelección y fue tajante: "Me parece difícil", analizó.

Y sumó: "Cuando unave los números, ve un descontento de la sociedad con esto, 80% de la sociedad ha perdido calidad de vida. Pero si no tenemos claro qué le vamos a ofrecer, qué plan de futuro, vamos a estar complicados", dijo como autocrítica al mismo peronismo.

Natalia de la Sota no escondió que la seduce la posibilidad de integrar una fórmula presidencial, aunque también dejó abierta la posibilidad de competir por el sillón de la gobernación cordobesa.