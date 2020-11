El actual defensor es Juan Carlos González, cuyo mandato venció hace dos años. En ese entonces quien fuera director de Discapacidad de la provincia, Germán Ejarque, quedó primero en el orden de méritos para suceder a González pero al no conseguir el respaldo de los dos tercios de la asamblea legislativa su nombramiento quedó trunco y quien ocupa el cargo quedó allí en calidad de interino, condición en la que ha permanecido en los últimos dos años.

Ejarque fue entrevistado por Radio Nihuil y aseguró: "Estoy dispuesto a correrme si es por una cuestión personal, partidaria o ideológica", en alusión a su vínculo con el justicialismo y aladió: "Yo antes que todo soy una persona con discapacidad y no me olvido todo lo que la pelearon mis viejos con las obras sociales, con la escuela, con todo".

"La Defensoría tiene que ser un órgano independiente, de control, que no responda a las instrucciones de ningún gobierno. Esta ley que se busca le va a permitir a un gobernador designar además del director de Discapacidad, al defensor y eso no estaría bien porque es quien debe controlar la vulneración de los derechos", explicó Ejarque.

"En 2018 el concurso no dio los resultados que el oficialismo esperaba. La Comisión Bicameral pidió los avales y el currículum e incluso se hizo una entrevista de evaluación. Yo quedé primero pero no respetaron el orden de mérito. Ahora, aunque tenía expectativas de estar, prefiero dar un paso al costado para que la secretaría no pierda institucionalidad", cerró.

Este mis lunes Ejarque fye recibido por Marcelo Rubio, autor del proyecto de ley que busca cambiar la forma de designación del defensor lo que fue resaltado por el propio legislador como una búsqueda de consensos.