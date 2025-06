Operación "Boleta Fuerte", la cumbre de exgobernadores mendocinos y el relanzamiento de LAUM

Le piden que se defina en favor de la expresidenta, claro. “Los discursos los hicieron el presidente y la vice del partido y fueron las correctas”, suelta a cara de perro otro intendente, como diciendo: “Eso es todo lo que vamos a decir. No jodan más”.

Encuestas: ¿Cómo impactó la semana post condena?

En los números, la cúpula del PJ local dice no ver un ascenso de la imagen de Cristina. Dan a entender que eso lo agita el otro sector, pero que no subirían los votos K en Mendoza. Coincide un poco con otras mediciones: Roberto Staringher obtuvo, la semana pasada, un 65% de “Cristina robó” contra un 23% de “es persecución política y judicial”. El resto dijo no saber qué contestar.

Militantes en apoyo a Cristina Kirchner en Plaza de Mayo Multitudinaria marcha por Cristina Kirchner en Buenos Aires, el miércoles.

Demokratia, del exfuncionario Nicolás González Perejamo, lo que más observó fue falta de interés en las redes. En sus estudios, el día en que se ratificó su condena, en X (ex Twitter), era mucho más popular el partido de la Selección, para dar un botón de muestra. Martha Reale iba a medir en estos días, pero también tenía intenciones de sondear.

Los intendentes sí admiten el crecimiento kirchnerista en las mediciones nacionales, pero hasta ahora no lo observan –dicen- en las pedidas por ellos. Encargaron al menos tres, justo un poco antes de que se conociera el fallo.

A una, directamente mandaron a frenarla el martes 10. Iba analizando dirigentes peronistas en Mendoza, pero cuando se expidió la Corte, prefirieron esperar, porque saben que podía cambiar la foto. Otra fue hecha con Aresco, que hace rato trabaja con ellos y ya el mes pasado había medido las imágenes de Félix y Stevanato.

La tercera fue a una consultora nacional, que entregará los datos esta semana. Siempre, en todas, se miden contra Cornejo y Milei yendo juntos en un mismo frente. Para el peronismo no hay ninguna posibilidad de que vayan separados.

¿Se arma una línea sucesoria?

Los candidatos, de todos modos, ya están puestos. Los tres primeros que quieren los intendentes y el ciurquismo para la lista al Congreso siguen inamovibles: Emir Félix, Flor Destéfanis y Matías Stevanato, en ese orden. Con una salvedad: ahora el mapa peronista mutó y agitan la idea de poder meter dos diputados en vez de uno.

Emir Félix y los intendentes en un acto en el Este.jpg Los intendentes durante un encuentro en el este, días atrás. Foto: Gentileza partido peronista de Mendoza

O sea, Flor Destéfanis tendría que renunciar. Cambia un poco su status de candidata testimonial ¿Está dispuesta? Cerca de ella dicen que absolutamente sí, aunque piden no adelantarse. Por eso será clave mirar los candidatos de Santa Rosa. Los dirigentes que impulsan para el concejo deliberante en realidad están siendo pensados para una eventual línea de sucesión, cuentan adentro. El puñado de nombres a sondear está definido.

La foto de la boleta tiene que ser lo suficientemente fuerte para dar la sensación de que se regenera el peronismo. Así lo piensan los intendentes y por eso, dicen, van con ese tridente. Como cuando fue la boleta Cornejo–Cobos–Suarez, de Cambia Mendoza. En este esquema, al kirchnerismo, o Unidad Popular, le estarían ofreciendo sólo el cuarto espacio.

El frente se armó el jueves. Fue el primero en ser enviado a la Justicia Electoral de cara a las elecciones. Lo componen tres partidos por ahora: PJ, Proyecto Sur, del ala de los Félix y el Partido Intransigente, con el exlegislador Daniel Galdeano a la cabeza. Uno de los que entró con el vendaval de José Luis Ramón en 2017, en su caso, a la Legislatura.

Después la intención es sumar otros partidos. En la mira y muy cerca está el Partido Solidario, del diputado nacional Carlos Heller. También hay acercamientos a Nuevo Encuentro y el socialista PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo). Con los Verdes parece que no habrá match. La gran duda, por supuesto, es si anexan a Unidad Popular, el espacio por el que Anabel Fernández Sagasti piensa competir, o si terminarán separados.

Cumbre de gobernadores y relanzamiento de LAUM

Cornejo, Cobos y Suarez se reunieron días atrás en la residencia oficial y tuvieron una charla con bastante buena onda, cuentan en el oficialismo. Fue hace más de una semana, pero no se conoció. La idea fue del exgobernador ¿De cuál?, dirá usted. Suarez.

juntos-el-cambio-cobos-suarez-y-cornejo-01jpg.jpg Con barbijos y en 2021, una de las fotos más actualizadas de los últimos tres gobernadores del radicalismo juntos.

Se lo transmitió a Cornejo y entre los dos convocaron al diputado nacional, que, entre otros temas de la charla, les habría dicho algo así como: “Yo mileísta saben que no soy, pero avancen tranquilos. No voy a entorpecer en absoluto ese acercamiento”. Quedó dicho algo que igual es una obviedad: que Cornejo tiene la "bendición" para avanzar en el merge con el Gobierno nacional. Ahora solo falta que de Buenos Aires aparezca alguna señal, cosa que no viene ocurriendo. En la semana no hubo mucho más: se iban a ver las caras Lombardi y Griselda Petri en el encuentro radical del miércoles, pero la referente del petrismo tenía agenda en CABA. Varios esperan ese encuentro.

La Unión Mendocina tendrá algo así como un relanzamiento. Será su segunda elección, pero esta vez sin De Marchi como candidato y con Daniel Orozco yendo con otra fuerza política (aunque tras el acto de reaparición volvió a esfumarse de la escena pública).

El encuentro pensado es una suerte de plenario con dirigentes de los 18 departamentos. “Micrófono abierto, digamos”, mascullan en uno de sus partidos. Se va a anunciar esta semana y tienen previsto hacerlo en vísperas del 9 de julio. Sin dudas será un parteaguas. Un hito para decir “acá estamos y vamos a competir”. No se había hecho un evento así desde antes de que De Marchi se fuera a Buenos Aires como funcionario nacional.