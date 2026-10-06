Nación prorrogó la intervención del organismo que regula el cannabis medicinal

Nación prorrogó por doce meses el proceso de reorganización en la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). La resolución oficial ratificó la continuidad del médico Ignacio Ferrari al frente del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Razones del control en el mercado del cáñamo y cannabis
Según los fundamentos del Decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial, en la etapa previa se avanzó con la implementación de licencias agrícolas e industriales, la digitalización de trámites y la coordinación técnica con las provincias.
Sin embargo, las autoridades remarcaron que resulta necesario extender la reorganización para completar el esquema funcional del ente, revisar las licencias concedidas e implementar sistemas de trazabilidad en la cadena productiva.
Mientras dure la transición hasta que el ente alcance su plena operatividad, las tareas contables, legales, financieras y de recursos humanos seguirán bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía. Además, la normativa autoriza a la Secretaría de Industria y Comercio a prorrogar la intervención por doce meses adicionales si se requiere más tiempo para consolidar los marcos de fiscalización de la actividad en todo el país
Una de las provincias involucradas en la industria del cannabis medicinal es Mendoza, que entre otras medidas aprobó formalmente la creación de una nueva carrera superior pública: la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo.
Claves de la nueva normativa regulatoria
El decreto busca ordenar la fiscalización sobre el sector productivo y medicinal, garantizando la continuidad institucional para formalizar el control sobre los proyectos vigentes en la Argentina. De este modo, la conducción a cargo de Ignacio Ferrari deberá concluir el relevamiento de las licencias y afianzar la fiscalización integral de la industria del cannabis en el territorio nacional.
En pocas palabras
- ARICCAME: prorrogaron por 12 meses la reorganización de la Agencia Regulatoria del Cáñamo y Cannabis Medicinal.
- Objetivo: completar el esquema funcional, revisar licencias e implementar sistemas de trazabilidad en la cadena productiva.
- Supervisión: las tareas contables, legales, financieras y de RRHH seguirán bajo el Ministerio de Economía.