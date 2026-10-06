Nación prorrogó la intervención del organismo que regula el cannabis medicinal

Mientras dure la transición hasta que el ente alcance su plena operatividad, las tareas contables, legales, financieras y de recursos humanos seguirán bajo la supervisión directa del Ministerio de Economía. Además, la normativa autoriza a la Secretaría de Industria y Comercio a prorrogar la intervención por doce meses adicionales si se requiere más tiempo para consolidar los marcos de fiscalización de la actividad en todo el país

Una de las provincias involucradas en la industria del cannabis medicinal es Mendoza, que entre otras medidas aprobó formalmente la creación de una nueva carrera superior pública: la Tecnicatura Superior en Producción de Cannabis y Cáñamo.

Claves de la nueva normativa regulatoria

El decreto busca ordenar la fiscalización sobre el sector productivo y medicinal, garantizando la continuidad institucional para formalizar el control sobre los proyectos vigentes en la Argentina. De este modo, la conducción a cargo de Ignacio Ferrari deberá concluir el relevamiento de las licencias y afianzar la fiscalización integral de la industria del cannabis en el territorio nacional.