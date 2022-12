rodolfo gabrielli.jpg Se supo que Massa tomó la decisión de pedir la renuncia de Rodolfo Gabrielli a su cargo como presidente del directorio de la Casa de la Moneda este jueves, luego de que se emitiera un informe de los logros de esta entidad en el 2022.

Según destacó el diario El Cronista, este jueves por la noche se dio a conocer la noticia de que el ex gobernador mendocino no estaría más frente a la Casa de la Moneda. Por trascendidos se supo que el motivo es que Massa no estaba conforme con el desempeño de Gabrielli en el cargo para el que había sido asignado.