Martín Llaryora comparó a Javier Milei con el kirchnerismo por los subsidios al transporte

El mandatario cordobés recordó que el federalismo se manifiesta en la distribución equitativa de los recursos y que Córdoba reclama lo que le corresponde. Comparó directamente la política actual con la del gobierno anterior, afirmando que “no hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”. Subrayó que esta desigualdad no solo castiga el bolsillo de las familias, sino que también encarece la producción y el trabajo en el interior, exigiendo un trato igualitario para todos los argentinos.

Llaryora criticó que mientras se amplía la asistencia al AMBA, se invoca el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias. La medida, según el gobernador, impacta negativamente en el bolsillo de las familias y encarece la producción y el trabajo en el interior. Se exige un trato equitativo, reconociendo la importancia de cuidar a los pasajeros del AMBA pero reclamando el mismo beneficio para los cordobeses y el resto de los habitantes del país.

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se sumó a las críticas de Llaryora, calificando la política de subsidios al transporte del AMBA como un acto de “populismo selectivo” por parte del gobierno nacional. Passerini coincidió en que los ciudadanos cordobeses también aportan los recursos que financian estas decisiones, pero ven cómo el esfuerzo recae sobre los pasajeros y los gobiernos locales en sus provincias, mientras la Nación subsidia mayormente al área metropolitana.