La Bicameral de Seguridad recorrió el ex COSE y advirtió que hacen falta inversiones

La Bicamerla de Seguridad en el ex COSE. Foto: Cámara de Diputados de Mendoza

Balance positivo de la Bicameral de Seguridad

Al término de la inspección y en diálogo con El Siete, los legisladores hicieron un balance positivo de la dinámica de trabajo y destacaron que Mendoza apunta a ser "pionera a nivel nacional en la adaptación al nuevo esquema legal, aunque advirtieron que para lograrlo será imprescindible destinar mayores recursos económicos".

"Fue una recorrida institucional para ver las necesidades reales de inversión y analizar de qué manera la institución se va a adecuar", explicó el diputado Gómez. Si bien reconoció que hay aspectos que mostraron claros avances, enfatizó en la necesidad de contemplar partidas específicas en los próximos presupuestos: "Hemos visto inversiones importantes, pero también cosas a mejorar. Las inversiones presupuestarias no son sencillas ni inmediatas, requieren plazos más largos. Mendoza va a ser la primera provincia en adecuar su sistema y nuestro compromiso es hacer un seguimiento institucional estricto para controlar que las obras se concreten".

Las instalaciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), ex COSE. Foto: Canal 7

Diálogo directo con los internos y foco en la reinserción

El legislador radical Néstor Majul valoró la modalidad de trabajo de la Bicameral y remarcó la importancia del contacto directo con la comunidad del establecimiento.

"Esta es la primera actividad de la Bicameral bajo esta metodología que pretendemos continuar. Como en todo espacio, hay cosas para mejorar, pero destacamos el esfuerzo enfocado en que los chicos se reinserten en la sociedad", señaló Majul.

El legislador confirmó que, si bien por el momento no hay alojados menores de 14 años, la infraestructura debe estar proyectada para ese escenario previsto en la nueva legislación. "En la visita nos arrimamos a varios chicos para preguntarles directamente cómo se sentían, y la mayoría nos expresó que está bien, que trabaja y que aprende oficios", agregó.

Uno de los puntos más ponderados por las autoridades del ex COSE fue la evolución conductual y la capacitación laboral de los jóvenes. Como ejemplo del impacto educativo, señalaron el caso de un interno próximo a egresar que ya obtuvo 7 certificados de capacitación en oficios, lo que le permitirá emprender un proyecto productivo propio una vez recuperada la libertad.

Desde la Bicameral de Seguridad adelantaron que, una vez implementada formalmente la nueva ley, realizarán una nueva inspección para medir de forma gradual el desenvolvimiento del establecimiento, el ritmo de las obras de infraestructura y la respuesta a las nuevas exigencias del sistema.