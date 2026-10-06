En un clima de sintonía institucional y política, los miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial realizaron el lunes una inspección a las instalaciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), ex COSE. El objetivo central de la visita fue evaluar las condiciones del predio y diagramar el proceso de adecuación que requerirá la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La Bicameral de Seguridad recorrió el ex COSE y advirtió que hacen falta inversiones
Legisladores de la oposición y el oficialismo visitaron la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Remarcaron la necesidad de presupuesto para obras
La comitiva legislativa estuvo encabezada por el presidente de la comisión, el diputado peronista Germán Gómez, junto a legisladores del oficialismo como el radical Néstor Majul, entre otros integrantes.
Durante la recorrida fueron acompañados por el titular del organismo, Daniel Patiño, quien brindó un informe pormenorizado sobre la operatividad del lugar: actualmente hay 47 adolescentes alojados sobre una capacidad total de 85 plazas, atendidos por un cuerpo de 120 operadores.
Balance positivo de la Bicameral de Seguridad
Al término de la inspección y en diálogo con El Siete, los legisladores hicieron un balance positivo de la dinámica de trabajo y destacaron que Mendoza apunta a ser "pionera a nivel nacional en la adaptación al nuevo esquema legal, aunque advirtieron que para lograrlo será imprescindible destinar mayores recursos económicos".
"Fue una recorrida institucional para ver las necesidades reales de inversión y analizar de qué manera la institución se va a adecuar", explicó el diputado Gómez. Si bien reconoció que hay aspectos que mostraron claros avances, enfatizó en la necesidad de contemplar partidas específicas en los próximos presupuestos: "Hemos visto inversiones importantes, pero también cosas a mejorar. Las inversiones presupuestarias no son sencillas ni inmediatas, requieren plazos más largos. Mendoza va a ser la primera provincia en adecuar su sistema y nuestro compromiso es hacer un seguimiento institucional estricto para controlar que las obras se concreten".
Diálogo directo con los internos y foco en la reinserción
El legislador radical Néstor Majul valoró la modalidad de trabajo de la Bicameral y remarcó la importancia del contacto directo con la comunidad del establecimiento.
"Esta es la primera actividad de la Bicameral bajo esta metodología que pretendemos continuar. Como en todo espacio, hay cosas para mejorar, pero destacamos el esfuerzo enfocado en que los chicos se reinserten en la sociedad", señaló Majul.
El legislador confirmó que, si bien por el momento no hay alojados menores de 14 años, la infraestructura debe estar proyectada para ese escenario previsto en la nueva legislación. "En la visita nos arrimamos a varios chicos para preguntarles directamente cómo se sentían, y la mayoría nos expresó que está bien, que trabaja y que aprende oficios", agregó.
Uno de los puntos más ponderados por las autoridades del ex COSE fue la evolución conductual y la capacitación laboral de los jóvenes. Como ejemplo del impacto educativo, señalaron el caso de un interno próximo a egresar que ya obtuvo 7 certificados de capacitación en oficios, lo que le permitirá emprender un proyecto productivo propio una vez recuperada la libertad.
Desde la Bicameral de Seguridad adelantaron que, una vez implementada formalmente la nueva ley, realizarán una nueva inspección para medir de forma gradual el desenvolvimiento del establecimiento, el ritmo de las obras de infraestructura y la respuesta a las nuevas exigencias del sistema.
En pocas palabras
- Visita institucional: legisladores recorrieron el ex COSE para evaluar la adecuación al nuevo Régimen Penal Juvenil.
- Inversión necesaria: se destacó la necesidad de destinar presupuesto para obras edilicias y mejoras en el predio.
- Objetivo de reinserción: se valoró el trabajo enfocado en la capacitación laboral y la reinserción social de los jóvenes alojados.