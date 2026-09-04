Hasta 15 años de cárcel: la ley que ya castiga a las petroleras que operan en Malvinas sin permiso argentino

El presidente Javier Milei endureció su política respecto de las Islas Malvinas y lo comunicó este jueves por Cadena Nacional.

Qué establece la norma

El primer artículo de la ley dispone que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo puede llevarse a cabo conforme a las condiciones que fija la propia norma y la legislación vigente.

El artículo 2° concentra las principales prohibiciones: impide que personas o empresas, argentinas o extranjeras, desarrollen actividades hidrocarburíferas en esa área sin una habilitación otorgada por autoridad competente. La restricción alcanza también a quienes tengan participación directa o indirecta en compañías que operen sin autorización, y prohíbe prestar servicios vinculados con esas actividades, ya sean comerciales, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría.

Inhabilitaciones y sanciones económicas

Según el artículo 3°, quienes incumplan estas disposiciones pueden ser inhabilitados por un período de entre cinco y 20 años, y si cuentan con concesiones hidrocarburíferas, estas pueden revertirse al Estado nacional o provincial. El artículo 4° agrega que la inhabilitación puede implicar además la pérdida de exenciones y facilidades impositivas o previsionales previamente otorgadas.

Milei reflota una vieja ley que sanciona a las petroleras que exploten los recursos de las Islas Malvinas sin el permiso de Argentina.

La norma también alcanza al propio Estado: el artículo 5° prohíbe a la Nación, las provincias y los municipios contratar con personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin las habilitaciones correspondientes.

El endurecimiento de 2013

Dos años después de su sanción, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la Ley 26.915, que reforzó el régimen original al incorporar sanciones penales para determinadas conductas.

Desde entonces, el artículo 7° prevé penas de 5 a 10 años de prisión para quien realice o encargue, sin autorización, actividades de exploración del lecho o subsuelo del mar territorial o de la plataforma continental argentina. Para quienes extraigan hidrocarburos de esas áreas -o se ocupen de su transporte o almacenamiento- la pena prevista es aún mayor: entre 10 y 15 años de prisión.

A esto se suman multas millonarias, calculadas en función del valor de mercado de una determinada cantidad de barriles de petróleo, y la inhabilitación para realizar actividades comerciales. La condena puede implicar además el decomiso de los equipos y materiales utilizados, de los hidrocarburos extraídos, y la extinción de los permisos y concesiones vinculados con esas operaciones.