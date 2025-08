Fuerte repudio de los jubilados y de parte de la política al veto a un aumento en las jubilaciones

Partido de los jubilados rechazó el veto de Milei a las jubilaciones En Mendoza, el partido de los jubilados se expresó en contra del veto al aumento a los haberes. Foto: partido de los jubilados

Y agregan que "este veto no es sólo un rechazo a una ley, sino una señal clara de desprecio institucional hacia los sectores más vulnerables".

Veto al aumento en las jubilaciones

Además del veto al aumento en las jubilaciones, se produjo la eliminación de un incremento en las prestaciones para discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba restablecer servicios esenciales, reclamo de los prestadores y de la familia de pacientes con discapacidad.

"Los jubilados, los trabajadores con discapacidad, los pequeños emprendedores, no somos una carga: somos parte del tejido productivo y social de esta Argentina que tanto duele. Desde nuestro espacio político, vamos a insistir y luchar para que Diputados revierta esta decisión insensible, y convocamos a todos los mendocinos y argentinos a manifestarse en paz pero con firmeza", reclamaron.

Jubilados jubilaciones marcha en el Congreso.jpg Las marchas de los jubilados es una expresión de lucha al recorte en los medicamentos y la falta de mejora en los ingresos.

E insistieron: "La dignidad no se veta. Se defiende.Porque una Nación que no cuida a sus mayores y a sus más frágiles, está condenada al fracaso moral".

La reacción del radicalismo y la izquierda al veto

Dirigentes del Frente de Izquierda y de Somos Buenos Aires, la coalición de centro que impulsa el diputado nacional Facundo Manes en la Provincia, cuestionaron el veto del presidente Javier Milei al proyecto de aumento jubilatorio y coincidieron en que el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables.

“El gobierno de Milei justifica cada veto diciendo que no hay plata, pero le regala millones a los patrones del campo bajando las retenciones y se hace aplaudir por los más ricos del país”, denunció Nicolás del Caño, candidato a diputado por la Tercera Sección Electoral del Frente de Izquierda Unidad, durante una actividad con vecinos en Lomas de Zamora.

Desde el centro político PBA, el primer candidato a diputado provincial por Somos en La Plata, Pablo Nicoletti, también apuntó contra el Gobierno: “Mientras Milei veta un mísero aumento para los jubilados, la familia Adorni acumula cargos en el Estado y cobra lo que ganan 30 jubilados juntos”, sostuvo Nicoletti.

“Eso no es equilibrio, es una obscenidad, nos toman el pelo”, remarcó Nicoletti, dirigente del espacio Somos, que se posiciona como alternativa al peronismo y La Libertad Avanza en territorio bonaerense. “Nosotros creemos en otra cosa: un Estado que cuide, no que castigue, que esté para quienes más lo necesitan, no para burlarse de ellos”, concluyó el candidato a legislador bonaerense.