El Partido Justicialista de Mendoza (PJ) ya tiene fecha para elegir a su nuevo presidente. La Mesa Ejecutiva convocó a elecciones internas partidarias para el 29 de noviembre. La convocatoria para los afiliados peronistas se conoció este miércoles, tras la resolución de la Junta Electoral que quedó conformada en el último congreso partidario.
Emir Félix llamó a elecciones internas para elegir al nuevo presidente del Partido Justicialista
El actual presidente del Partido Justicialista (PJ) convocó a los afiliados a elegir las autoridades para los próximos dos años
“Corresponde convocar a elecciones internas partidarias a fin de proceder a la elección y renovación de las autoridades de los distintos órganos partidarios, garantizando el normal funcionamiento institucional del Partido Justicialista Distrito Mendoza”, argumentó el partido que lidera el sanrafaelino Emir Félix, quien podría ir por un segundo mandato.
Internas en el peronismo
La elección del 29 de noviembre será la primera definición de peso del peronismo mendocino después del Congreso que dejó expuestas las diferencias entre la conducción de Emir Félix, el grupo de intendentes que lo acompañó y otros sectores del PJ.
El propio Félix aparece como una de las alternativas para continuar al frente del partido. Sin embargo, dentro del oficialismo también se plantea la posibilidad de que sea Matías Stevanato quien asuma la presidencia.
El Congreso dejó dos sectores marcados dentro del PJ
La discusión por la reforma de la Carta Orgánica en el pasado congreso partidario terminó de mostrar una interna que hacía tiempo venía tomando forma. Puntualmente, acompañando las propuestas de Emir Félix se vio a los intendentes Matías Stevanato, Omar Félix, Fernando Ubieta, Emir Andraos y Celso Jaque. En la vereda de enfrente quedaron los intendentes Flor Destéfanis y Edgardo González, además de los representantes de La Cámpora.
Aunque la conducción consiguió más votos, no alcanzó los dos tercios necesarios para aprobar cambios en el Tribunal de Disciplina y en la estructura de los consejos departamentales.
Antes, en una primera parte del Congreso, la Junta Electoral ya había quedado en manos del sector de los intendentes. Ahora ese dato cobra peso porque es ese órgano el que lleva adelante el proceso interno.
En pocas palabras
- Elecciones internas: el Partido Justicialista de Mendoza (PJ) convocó a elecciones internas para el 29 de noviembre.
- Autoridades partidarias: se elegirá al nuevo presidente y otras autoridades del PJ para los próximos dos años.
- Internas peronistas: la elección definirá la conducción del peronismo mendocino tras diferencias expuestas en el último congreso.