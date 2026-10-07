Emir Félix llamó a elecciones internas para elegir al nuevo presidente del Partido Justicialista

El propio Félix aparece como una de las alternativas para continuar al frente del partido. Sin embargo, dentro del oficialismo también se plantea la posibilidad de que sea Matías Stevanato quien asuma la presidencia.

El Congreso dejó dos sectores marcados dentro del PJ

La discusión por la reforma de la Carta Orgánica en el pasado congreso partidario terminó de mostrar una interna que hacía tiempo venía tomando forma. Puntualmente, acompañando las propuestas de Emir Félix se vio a los intendentes Matías Stevanato, Omar Félix, Fernando Ubieta, Emir Andraos y Celso Jaque. En la vereda de enfrente quedaron los intendentes Flor Destéfanis y Edgardo González, además de los representantes de La Cámpora.

Aunque la conducción consiguió más votos, no alcanzó los dos tercios necesarios para aprobar cambios en el Tribunal de Disciplina y en la estructura de los consejos departamentales.

Antes, en una primera parte del Congreso, la Junta Electoral ya había quedado en manos del sector de los intendentes. Ahora ese dato cobra peso porque es ese órgano el que lleva adelante el proceso interno.