El PRO que lidera De Marchi afina su estrategia para enfrentar a Alfredo Cornejo en las urnas

gabriel pradines mauricio macri esteban allasino.jpg El presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines le bajó el impacto a la salida de Hebe Casado y aseguró que Mauricio Macri, que visitó hace poco Mendoza, les dio la independencia de armar un frente partidario para enfrentar a Alfredo Cornejo si es que los libertarios deciden aliarse con el mendocino. Aquí los acompaña el intendente de Luján, Esteban Allasino.

Para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre falta un poco más de 5 meses y el avispero político está más que revolucionado.

En esta misma semana, la ministra de Seguridad y ex presidenta del PRO hasta el 2024, Patricia Bullrich, encabezó todo un pomposo acto para irse del partido que lidera Mauricio Macri y se afilió a La Libertad Avanza de la mano de Karina Milei. El traspaso -convenientemente- se hizo en medio de la campaña electoral de CABA, y no faltó quien leyó en eso un intento de respaldo a la candidatura del vocero presidencial Manuel Adorni.

Hebe casado LLA.jpg Tras la salida de Patricia Bullrich del PRO, la vicegobernadora Hebe Casado también anunció que seguirá sus pasos y se afiliará a La Libertad Avanza.

En un acto espejo, la vicegobernadora Hebe Casado anunció que seguirá los pasos de Bullrich y se irá -también con un acto y bombos de por medio en Buenos Aires- en un par de semanas para convertirse en la primera vicegobernadora de La Libertad Avanza. Como muestra de su cercanía con el presidente Javier Milei, posteó una foto con la motosierra presidencial que hizo el mismo mandatario nacional.

Sin embargo, en el PRO de Mendoza que preside el senador Gabriel Pradines, soldado de Omar De Marchi, aseguran que la salida de Hebe Casado los beneficia más de lo que podría perjudicarlos.

"No se nos van dirigentes del PRO, se van peones de Cornejo", disparó el mismo Pradines en el programa "No tenés cara" de Radio Nihuil. Así le bajó el precio al pase de Hebe Casado y hasta lo calificó de "intrascendente".

¿Hebe Casado se va a La Libertad Avanza o Cornejo cede a su vice?

Pero más allá de lo que ellos puedan admitir, ese pase podría ser el primer gran gesto de Cambia Mendoza, con el sello de Alfredo Cornejo, para avanzar en un acuerdo electoral con los libertarios. Casi como si en ese toma y daca el gobernador estuviese diciendo "yo les cedo a mi vicegobernadora, ¿ustedes que ponen?".

Hebe Casado, Javier Milei y Alfredo Cornejo.JPG Tras el anuncio de salida de Hebe Casado del PRO, no faltó quien leyera que la estrategia tiene el sello de Alfredo Cornejo que busca que su vicegobernadora adquiera un rol protagónico en el armado de La Libertad Avanza en Mendoza.

"Irme es una decisión mía", marcó Casado en "Séptimo Día" (Canal 7), aunque terminó admitiendo que su traspaso partidario "acerca a las partes y las posibilidades de avanzar con una alianza".

Más allá de que el traspaso se venía madurando desde hace tiempo, no faltó quien leyera que esa jugada fue craneada por Cornejo para que su vice adquiriese un rol protagónico en el armado de La Libertad Avanza en Mendoza, algo que inquietó al presidente de los libertarios, el diputado nacional Facundo Correa Llano.

Queriéndolo ningunear o no, ante la consulta sobre la incomodidad que pudiera generar su desembarco en las filas libertarias, la misma Casado respondió: "Facundo es monosilábico, no habla mucho. Pero no sólo conmigo, no habla con nadie", lanzó como al pasar en Canal 7, aunque asumió que está dispuesta a ayudarlo a construir ese partido que está naciendo en Mendoza.

facundo correa llano martin menem.jpg El presidente de La Libertad Avanza en Mendoza es el diputado nacional Facundo Correa Llano quien contaría con el respaldo del presidente de esa cámara Martín Menem.

Al parecer Casado no sólo apuesta a construir con Correa Llano y La Libertad Avanza, también teje lazos con algunos libertarios que se quedaron afuera de la estructura que monta el diputado nacional. Cuentan varias fuentes que este fin de semana y aprovechando su viaje a General Alvear por la Fiesta de la Ganadería -que termina siendo un gran mitín político- Casado organizó una cena con dirigentes del Partido Libertario que hoy comanda Catalina Garay Lira.

Al parecer, mientras los radicales se regodeaban en la tradicional paella en Alvear, Casado cenaba en paralelo con varios de esos dirigentes del Sur con la idea firme de tratar de recuperarlos para que jueguen juntos en las próximas elecciones.

Entre los asistentes estaban el presidente del Partido Libertario de Alvear, Diego Fischer, y un congresal, Federico Rafetto. "Hay un mayor diálogo con Hebe y a nosotros nos interesa sumarnos a una propuesta que apunte a que Mendoza crezca. Aún falta mucho recorrido por hacer, pero está abierto el diálogo", apuntó Catalina Garay Lira desde Alvear.

Si Cornejo acuerda con Milei, ¿dónde jugará el PRO Mendoza?

Suponiendo que ese eventual acuerdo electoral entre Alfredo Cornejo y Javier Milei se materialice más temprano que tarde, la primera duda que surge es cómo y dónde jugará el PRO de Mendoza. Sobre todo teniendo en cuenta que a nivel nacional varios de sus dirigentes son socios de los libertarios.

alvaro martinez omar de marchi.jpg El vínculo de los dirigentes del PRO de Mendoza con los libertarios se puede ver materializado en que Omar De Marchi hoy preside Aerolíneas Argentinas y Álvaro Martínez, su único diputado nacional se pasó al bloque de La Libertad Avanza.

Tanto, que Omar De Marchi hoy preside la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y su único diputado nacional, Álvaro Martínez, se pasó al bloque de La Libertad Avanza y de hecho es una figura clave en una posible negociación porque se le termina el mandato este año y debe renovar esa banca en la Cámara de Diputados.

Pero en tierras mendocinas, con el triunfo de Gabriel Pradines como presidente del PRO Mendoza el año pasado, ese partido salió oficialmente de la alianza Cambia Mendoza y se puso en la vereda de enfrente de Cornejo, jugando como un claro opositor.

Eso los deja en una incómoda posición si aquella alianza se concretara. "Hoy la situación entre Milei y Macri se tensionó por el proyecto de Ficha Limpia, pero aun cuando hubiera un acuerdo nacional para ir juntos a las próximas elecciones, Macri ya sabe que nosotros no vamos a acordar si en esa mesa está Alfredo Cornejo y nos dio la independencia de hacerlo", advierten.

Ante la obligada consulta, los del partido amarillo cuentan que ese posible acuerdo está menos que tibio y sacan a relucir que los libertarios vienen eligiendo jugar solos en las elecciones provinciales que se han desdoblado, incluso a costa de que sus candidatos terminen cayendo en las urnas como ocurrió en Santa Fe.

"Hoy Milei tiene la más alta imagen positiva de un 50%, mucho más alta de la que tiene Cornejo, no necesita de un acuerdo con él para imponerse en las elecciones. Pero aun cuando decidiera hacerlo, nosotros estamos decididos a armar un frente alternativo", se atajan.

Tan decididos parecen estar que, de hecho, en esas charlas especulativas sobre quiénes podrían ser los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza hubo quien sugirió que Álvaro Martínez podría buscar renovar su mandato, y al parecer la respuesta del mendocino fue que sólo se sumaría a la lista si los libertarios juegan solos. "Si hay alianza con Cornejo llevaremos una lista paralela", adelantan.