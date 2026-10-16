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El potencial productivo de Vaca Muerta reunió a los gobernadores de Mendoza y Neuquén

Alfredo Cornejo y Rolo Figueroa intercambiaron experiencias acerca del desarrollo productivo de Vaca Muerta con proveedores locales

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Alfredo Cornejo y Rolo Figueroa, de Neuquén, convocados por el desarrollo de Vaca Muerta.

Alfredo Cornejo y Rolo Figueroa, de Neuquén, convocados por el desarrollo de Vaca Muerta.

El gobernador Alfredo Cornejo recibió a su par neuquino, Rolando Figueroa, para intercambiar experiencias acerca de la experiencia patagónica con Vaca Muerta.

"Lo que Neuquén viene construyendo con Vaca Muerta demuestra cómo la energía puede transformar una economía, generar empleo y hacer crecer a sus empresas", dijo el mendocino tras el cónclave con Figueroa y representantes del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CPROMEC).

En la Casa de Gobierno, tras la cumbre entre Mendoza y Neuqu&eacute;n por el desarrollo de Vaca Muerta.

En la Casa de Gobierno, tras la cumbre entre Mendoza y Neuquén por el desarrollo de Vaca Muerta.

Mendoza y Neuquén, por Vaca Muerta

La asociación que reúne a empresas proveedoras de bienes y servicios para los sectores minero, petrolero, energético e industrial valoró que Mendoza pueda aprovechar tópicos de la experiencia neuquina con Vaca Muerta.

"Este encuentro es un paso adelante para integrar a nuestros proveedores -dijo el gobernador Alfredo Cornejo-, preparar a las pymes mendocinas y aprovechar las oportunidades que se abren en la minería y la energía. Tenemos mucho que aprender de la experiencia neuquina y mucho para aportar en esta nueva etapa productiva".

En pocas palabras

  • Reunión clave: el gobernador Alfredo Cornejo recibió a su par de Neuquén, Rolando Figueroa.
  • Experiencia Vaca Muerta: se intercambiaron visiones sobre el desarrollo energético y su impacto económico.
  • Oportunidades para Mendoza: se busca integrar proveedores locales y preparar pymes ante el potencial energético.
Resumen generado por Thinkindot AI

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