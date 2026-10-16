El potencial productivo de Vaca Muerta reunió a los gobernadores de Mendoza y Neuquén

"Lo que Neuquén viene construyendo con Vaca Muerta demuestra cómo la energía puede transformar una economía, generar empleo y hacer crecer a sus empresas", dijo el mendocino tras el cónclave con Figueroa y representantes del Clúster de Proveedores para la Minería y la Energía de Cuyo (CPROMEC).

En la Casa de Gobierno, tras la cumbre entre Mendoza y Neuquén por el desarrollo de Vaca Muerta.

Mendoza y Neuquén, por Vaca Muerta

La asociación que reúne a empresas proveedoras de bienes y servicios para los sectores minero, petrolero, energético e industrial valoró que Mendoza pueda aprovechar tópicos de la experiencia neuquina con Vaca Muerta.