Cornejo destacó la vinculación con China y detalló que hay 500 jóvenes que estudian chino mandarín

La agenda se distribuye entre espacios universitarios, museos y salas de espectáculos, con propuestas sobre educación, salud, arquitectura, artes visuales y música. También incluye la celebración del segundo aniversario del Instituto Confucio, creado conjuntamente por la Universidad de Congreso y la Universidad Normal de Nanjing en 2024.

Salud, prácticas tradicionales y arquitectura

El viernes 16 comenzará a las 11, en la Universidad de Congreso, con una conferencia de Zhu Yao sobre el cuidado y la preservación de la salud según las cinco estaciones. Luego habrá un panel sobre los enfoques de la medicina occidental y la medicina tradicional china.

A las 12.30, Luis Glielmi y Rodrigo Lemos ofrecerán una clase abierta de Tai Chi y Chi Kung. A las 19 se desarrollará un panel sobre arquitectura desde perspectivas regionales y globales, con representantes de la Fundación Clorindo Testa y de la universidad.

Un cierre entre pinturas, poemas y canciones

El sábado 17 tendrá a las artes como protagonistas. A las 17, He Jun, Huang Xiangdong y Wang Lihong, de la Academia de Bellas Artes de Xi’An, compartirán un taller abierto en el Museo Municipal de Arte Moderno. A las 19 se inaugurará una muestra en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

El cierre será a las 20 en el Teatro Municipal Julio Quintanilla, con “Coplas Sonoras de la Tierra Nuestra”. Participarán Juan Falú, Leopoldo “Teuco” Castilla, Florencia Bernales, Beti Plana, Polo Martí y el cantautor chino Su Yang.

La propuesta parte de poemas de Castilla escritos con la estructura tradicional de la copla: cuatro fueron musicalizados por Falú y uno por Martí, también responsable de los arreglos. A esas obras se sumarán las composiciones de Su Yang, vinculadas con los paisajes y las experiencias de su China natal.

La montaña, los ríos y el desierto estarán presentes en ese encuentro de música y poesía. El concierto será gratuito, con entradas disponibles a través de Entradaweb, como cierre de una semana que invita a conocer distintas expresiones de la cultura china desde Mendoza.