El gobernador Alfredo Cornejo remarcó la relevancia de consolidar los lazos estratégicos entre Mendoza y la República Popular China en el marco de las actividades oficiales de la X Semana de la Cultura China en la provincia. A través de las redes sociales, destacó el valor del intercambio en materia educativa, científica y económica para el desarrollo local.
Cornejo destacó la vinculación con China y detalló que hay 500 jóvenes que estudian chino mandarín
El Gobierno de Mendoza afianza los lazos culturales y académicos con China. Cornejo recibió a una comitiva de la Universidad Normal de Nanjing
"Hoy, 500 estudiantes mendocinos aprenden chino mandarín en 6 departamentos. Queremos que cada vez más jóvenes accedan a este idioma y conozcan su cultura. Para eso, buscamos fortalecer la formación de profesores y promover becas completas para quienes certifiquen un nivel HSK 4 o superior", anunció el mandatario en su cuenta de X.
La apertura de la nueva edición de la Semana de la Cultura China se concretó el miércoles 14 de octubre en la Universidad de Congreso con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado. El encuentro reunió a diplomáticos de la Embajada de la República Popular China en Argentina, miembros de la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio, además de autoridades educativas y universitarias.
La agenda se distribuye entre espacios universitarios, museos y salas de espectáculos, con propuestas sobre educación, salud, arquitectura, artes visuales y música. También incluye la celebración del segundo aniversario del Instituto Confucio, creado conjuntamente por la Universidad de Congreso y la Universidad Normal de Nanjing en 2024.
Salud, prácticas tradicionales y arquitectura
El viernes 16 comenzará a las 11, en la Universidad de Congreso, con una conferencia de Zhu Yao sobre el cuidado y la preservación de la salud según las cinco estaciones. Luego habrá un panel sobre los enfoques de la medicina occidental y la medicina tradicional china.
A las 12.30, Luis Glielmi y Rodrigo Lemos ofrecerán una clase abierta de Tai Chi y Chi Kung. A las 19 se desarrollará un panel sobre arquitectura desde perspectivas regionales y globales, con representantes de la Fundación Clorindo Testa y de la universidad.
Un cierre entre pinturas, poemas y canciones
El sábado 17 tendrá a las artes como protagonistas. A las 17, He Jun, Huang Xiangdong y Wang Lihong, de la Academia de Bellas Artes de Xi’An, compartirán un taller abierto en el Museo Municipal de Arte Moderno. A las 19 se inaugurará una muestra en la Bolsa de Comercio de Mendoza.
El cierre será a las 20 en el Teatro Municipal Julio Quintanilla, con “Coplas Sonoras de la Tierra Nuestra”. Participarán Juan Falú, Leopoldo “Teuco” Castilla, Florencia Bernales, Beti Plana, Polo Martí y el cantautor chino Su Yang.
La propuesta parte de poemas de Castilla escritos con la estructura tradicional de la copla: cuatro fueron musicalizados por Falú y uno por Martí, también responsable de los arreglos. A esas obras se sumarán las composiciones de Su Yang, vinculadas con los paisajes y las experiencias de su China natal.
La montaña, los ríos y el desierto estarán presentes en ese encuentro de música y poesía. El concierto será gratuito, con entradas disponibles a través de Entradaweb, como cierre de una semana que invita a conocer distintas expresiones de la cultura china desde Mendoza.
En pocas palabras
- Lazos culturales: el gobernador Alfredo Cornejo destacó la vinculación estratégica entre Mendoza y China.
- Formación: 500 estudiantes mendocinos aprenden chino mandarín, con planes de becas y formación docente.
- Semana de la Cultura China: eventos en universidades y museos celebran la cultura, arte y música china en la provincia. Termina este sábado 17.