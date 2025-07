El juicio político al juez Sebastián Sarmiento ya tiene fecha de tratamiento

hector enrique pelayes asalto guaymallen.jpg El ex policía Héctor Enrique Pelayes fue asesinado en el 2024 cuando un ex convicto que gozaba de beneficios carcelarios asaltó su casa de Rodeo de la Cruz.

Según argumentó en su momento el diputado Ambrosini, el autor del crimen del ex policía Pelayes “tendría que haber estado detenido; sin embargo, termina saliendo un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento cuando lo prohíbe el Código Penal, cuando hay un juicio abreviado y no podría estar en libertad”, cuestionó.

Ese crimen ocurrió en septiembre de 2024, en una casa de calle Godoy Cruz al 10.500, de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. El ex policía Héctor Pelayes (60) estaba junto a su hija y su nieto de 9 años, que jugaba con un vecinito, cuando a su casa entraron los ladrones.

Allí se produjeron gritos y un tiroteo en el que murió el dueño de casa y también Roberto Rolando Pereyra (36), un criminal que tenía condena por asesinato hasta 2027 y no obstante estaba libre.

Otros argumentos para el jury contra Sebastián Sarmiento

Otro caso es el de Héctor Quiroga, quien fue asesinado durante un robo en 2017. "Es la misma situación de un delincuente que tendría que haber estado preso con un prontuario delictivo interminable de robos agravados”, marcó Ambrosini.

Franco Ambrosini diputado.jpg El diputado radical Franco Ambrosini fue quien presentó el pedido de juicio político contra el juez Sebastián Sarmiento.

Los hechos, según el acusador, se acumulan. El tercero es sobre un reo “que tendría que haber estado en prisión, tenía reclusión perpetua, y le terminan dando la libertad condicional. ¿Cuál es el efecto de esa situación? Es que una nena de 12 años termina siendo abusada con acceso carnal en reiteradas veces”.

Ambrosini amplió: “Este no es un juez común porque las decisiones que toma no son pasibles de revisión, atento que no hay un órgano superior que pueda revisar sus decisiones” y sus fallos "han generado gravámenes irreparables".

Melisa Pelayes, por su parte, comentó: “Desde que pasó lo de mi papá, nosotros hemos estado al tanto y en contacto con otras personas porque lo primero obviamente que tuvimos en consideración fue esto; que esta persona que entró a mi casa no debería haber estado en libertad”.

La presentación incluye otros dos antecedentes que están relacionados con la orden del juez Sarmiento al Servicio Penitenciario Provincial y al programa PEUCE para permitir celulares, internet y dispositivos informáticos para todas las personas privadas de libertad en el contexto de la pandemia e incluso después, ordenando suspender una resolución administrativa en sentido contrario.

Asimismo, se señala a Sarmiento por haber ordenado un régimen de traslados especiales para dos presos al penal de San Rafael, "sin fundamentación clara y desoyendo los informes técnicos", considerando que ya desde ese penal los habían derivado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad.