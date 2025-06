Alfredo Cornejo calificó como tomada de pelo que la Corte estudie si los jueces duermen bien

Omar Félix, Alfredo Cornejo y Hebe Casado.jpg Alfredo Cornejo con el intendente de San Rafael, Omar Félix y la vicegobernadora Hebe Casado.

Alfredo Cornejo y el rol de la Justicia en la seguridad

El gobernador explicó que, si bien la seguridad es responsabilidad del Estado, también es “corresponsabilidad de la Justicia que tiene muchísimo que ver con la seguridad, fundamentalmente la Justicia Penal”.

Cornejo aclaró que "no busco hacer una crítica generalizada, porque la verdad es que hay jueces y fiscales que están actuando muy bien en todos los ámbitos de la provincia. Pero hay algunos en particular que no lo están haciendo bien”.

Enseguida recordó el caso del magistrado Sebastián Sarmiento, contra quien se ha presentado un pedido de Jury de Enjuiciamiento. Cornejo dijo que “este juez ha liberado muchas personas que después cometieron delitos muy violentos. Uno de los casos más graves ocurrió aquí, en San Rafael, con una menor víctima de violencia sexual”.

También hizo referencia a "irregularidades en el Ministerio Público. La fiscal de Malargüe Andrea Lorente tiene un montón de causas pisadas, no investiga y no entendemos por qué no se ha promovido aún su jury o no ha renunciado”.

Cornejo criticó el funcionamiento de las audiencias judiciales al señalar que “en el nuevo sistema acusatorio que pusimos en marcha, los jueces no hacen audiencias por la tarde y eso afecta directamente casos de flagrancia, donde la Policía detiene a alguien en el momento del delito pero no se lo puede condenar rápidamente por falta de audiencias”.

Entonces ironizó sobre la reciente capacitación judicial en una investigación en el impacto del sueño en la toma de decisiones judiciales: “Ayer (lunes) y anteayer (martes) hubo un curso para jueces sobre cómo afecta la falta de sueño en sus decisiones. Parece una tomada de pelo. Menos mal que sólo asistieron cinco jueces penales”.

Sobre el rol de la Justicia Federal en el combate al narcotráfico, Cornejo fue categórico al decir que “deja mucho que desear en el narcomenudeo. Tienen muy pocos casos, y la mayoría son trabajados con nuestra Policía. No los trabaja la Policía Federal”.

“No lo podemos hacer solos. Necesitamos colaboración municipal y, sobre todo, una contribución mucho más activa de la Justicia”, finalizó el gobernador.

Mercedes Rus.jpg Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia.

Mercedes Rus también criticó el estudio sobre el sueño de los jueces

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló que “lo que dijo bien el gobernador es una obviedad, aunque tenga base científica, que el sueño influye en el rendimiento. Pero a mí, más que las horas de sueño, me preocupan las horas de realidad de algunos jueces”.

“Nosotros tenemos el conocimiento directo de los casos, sabemos quiénes son las personas que detenemos, qué trayectoria tienen, cómo se comportan. Por eso necesitamos un complemento efectivo por parte de la Justicia”, afirmó Rus.

La funcionaria también cuestionó decisiones judiciales que otorgan beneficios a personas con informes técnicos desfavorables. “Hay casos en los que los propios organismos técnicos advierten que una persona no comprende la gravedad del hecho cometido y, aun así, recibe beneficios. Eso es un condicionante serio, porque puede volver a cometer un hecho violento”, advirtió.

Lo que pedimos es una Justicia que no sólo contemple el descanso como cualquier trabajador, sino que entienda las ansias de justicia que tiene la ciudadanía, que son las mismas que tiene el Ministerio de Seguridad Lo que pedimos es una Justicia que no sólo contemple el descanso como cualquier trabajador, sino que entienda las ansias de justicia que tiene la ciudadanía, que son las mismas que tiene el Ministerio de Seguridad

Ceo San Rafael.jpg Centro Estratégico de Operaciones de San Rafael.

Sistema provincial de anillos digitales

En San Rafael fue anunciado el inicio de la implementación del sistema provincial de anillos digitales interdepartamentales. Se trata del primer territorio donde comenzará a operar esta herramienta tecnológica, anticipada por Alfredo Cornejo durante su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo.

El objetivo del nuevo sistema es cerrar digitalmente las vías de entrada y salida del Sur provincial, utilizando tecnología de punta para monitorear los movimientos vehiculares y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos en curso. Todo el proceso se activará a partir de una denuncia judicial o un llamado al 911, lo que refuerza la importancia de que la ciudadanía utilice ese canal para dar aviso y activar los protocolos correspondientes.