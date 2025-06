Sin definiciones, el Consejo de Mayo se reunió con Cornejo como representante de las provincias

Además de Cornejo como representante de las provincias firmantes del acuerdo, participaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por parte del gobierno nacional; la senadora nacional, Carolina Losada, por el Senado; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rapallini, por los empresarios.

Sturzenegger destacó que "hay vocación para trabajar en consensos"

Sturzenegger subrayó que "hay un ánimo de diálogo muy conductivo, con miradas diversas y mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre”.

La senadora Losada confirmó que "el producto final de este Consejo lo vamos a tener en diciembre, y tiene que ver con los 10 temas que se propusieron y que firmaron todos los gobernadores con el presidente. La idea es consensuar entre todos”.

primera reunion Consejo de Mayo.jpg Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El titular de la UOCRA negó que se haya tratado la reforma laboral

Gerardo Martínez puntualizó que "no hubo ningún tema en particular” y que “se habló en general”, además de aclarar que se trata “un consejo consultivo, no vinculante, no es para competir con las decisiones que tiene en su mano el Poder Ejecutivo y las otras autoridades como las del Poder Legislativo”.

En la misma línea, el sindicalista añadió que “de acá a diciembre tenemos la oportunidad de lograr consenso en los diez temas que fueron parte de lo que se firmó entre el gobierno y los gobernadores, pero también pueden surgir otros temas dentro de la dinámica”.

Si bien Martínez negó que se haya hablado en detalle de la reforma laboral, anticipó que la CGT mantendrá su postura pública, al advertir: “El Ejecutivo tendrá otra opinión, todos tendremos la capacidad técnica y los argumentos para defender los intereses que representamos”.

Rapallini negó que la UIA plantee una reforma jubilatoria ni laboral

Por otro lado, Martín Rapallini, la voz de los empresarios en el Consejo de Mayo, prometió profundizar en los 10 puntos acordados y se mostró optimista a la hora de alcanzar consensos entre los actores.

“La UIA no está planteando ni reforma de jubilaciones ni quitar horas de trabajo, estamos hablando de una modernización laboral y vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y a compatibilizar”, aseveró respecto al punto ocho del temario.

Y concluyó: “Tenemos que construir consensos, este es el gran objetivo”.

Los 10 puntos del Consejo de Mayo firmado en 2024

Alfredo Cornejo-reunion Consejo de Mayo.jpg El gobernador Alfredo Cornejo, 17 gobernadores más y el Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, suscribieron el Pacto de Mayo en julio del año pasado.