El gobierno de Milei evalúa cambiar a su candidato en PBA si Cristina queda fuera de juego

Milei Cristina.jpg Cristina Kirchner y el presidente Javier Milei el día que asumió su cargo.

En ese entonces, los libertarios celebraron la candidatura de Cristina y se entusiasmaron con una elección cuasi simbólica que le sea funcional a su slogan "kirchnerismo o libertad".

Ahora, el escenario político se mantiene en vilo de la expedición de la Justicia y en el Gobierno, lejos de levantar las banderas anticorrupción, se mantienen en línea con su campaña en 2023 y evitan pronunciamientos sobre la culpabilidad de Cristina. "No es un tema nuestro, es un tema de la Justicia", se desentienden desde la Casa Rosada.

Cómo le afectaría a LLA que Cristina quede afuera

"No hay mucho que analizar. El Estado tiene tres poderes. Si la Corte confirma el famoso fallo contra Cristina, tendrá que darse su detención como corresponde. El gobierno tiene que acatar lo que le dice la Justicia. No puede manejarse de una manera diferente", había dicho en ese sentido también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con LN+.

La conveniencia o no del Gobierno libertario de competir contra Cristina tiene como antesala el fracaso del proyecto de Ficha Limpia, que fue protagonista de un tironeo feroz durante la campaña porteña en la que La Libertad Avanza compitió contra el PRO. El expresidente Mauricio Macri explícitamente acusó a Milei de haber pactado con Cristina para que caiga el proyecto de ley que podría haberla dejado fuera de la cancha sin una sentencia firme.

Desde Balcarce 50 le quitan peso a la decisión judicial, puesto que no creen que su triunfo electoral dependa de Cristina. "Una polarización no es necesariamente buena, pero sin ella candidata, no hay nadie que mida más de 15 puntos, así que no nos preocupa", había analizado tiempo atrás una fuente muy cercana a Milei ante El Cronista.

Cristina Kirchner (1).jpg Cristina Kirchner en la mira de la Justicia.

Otro referente libertario una vez confesó en diálogo con este diario que para ellos condenar a un expresidente es propio de un país poco serio: es una opinión en estricto off the recordque sólo admiten en tono informal y lejos está de conformar una versión oficial de la narrativa del Gobierno.

¿Pero les perjudica electoralmente? Particularmente en la tercera sección, al tratarse del bastión del peronismo, los libertarios reconocen que "ganar" implicaría quedar sí o sí en un segundo lugar y su objetivo es quedar primeros en las otras siete secciones: con o sin Cristina, esa victoria la tienen asegurada. "Queremos ganar la tercera sea contra quien sea", aseguraron en diálogo con este medio.

De todos modos, desde el seno libertario se habían entusiasmado con la idea de ponerle en frente a un candidato joven de pureza libertaria que represente ser el "hijo de la década ganada que compite contra sus padres" para contrastar con Cristina en la Provincia: el eventual reemplazo del PJ será definitorio para que LLA defina si pega un volantazo o no con ese perfil de candidato. A su vez, toman en cuenta que la victimización del título "proscripción" puede unificar aún más al peronismo hoy agrietado.

Entre los nombres que se mencionaban estaban el Gordo Dan, Nahuel Sotelo o Iñaki Gutiérrez.

De cualquier manera, el candidato a la tercera no verá la luz del sol hasta que se defina el escenario del peronismo, ya que el nombre de LLA podría cambiarse.

Otra de las cuestiones que no se escapan es la negociación por los jueces de la Corte Suprema. Ahí sí es donde ven una repercusión más directa en cuanto a la negociación por los pliegos, puesto que necesitarán de los K, incluso después de las elecciones de octubre, para poder alcanzar los dos tercios para aprobar los pliegos. Así como el fantasma de Ficha Limpia fue una carta útil, la condena de Cristina también lo es. Sin eso, el escenario para negociar asomará más difícil.