El edil que reemplaza al intendente de San Martín descartó una renuncia: "Rufeil sólo está cansado"

Lo que debiera ser sólo un trámite por unas vacaciones del jefe comunal que fue reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante, se transformó en comidilla política, más de la propia interna radical que de un aprovechamiento de la oposición.

"Lo primero que hay que decir es que el intendente no va a renunciar, que no lo pensó y que no hay una crisis política. Sólo se tomó unas vacaciones porque lógicamente está cansado, asumió la intendencia en diciembre del 2019 y desde entonces no se tomó ni un día de descanso", salió a aclarar el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Dubé, por estos días a cargo de la comuna.