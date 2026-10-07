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De Marchi y Bragagnolo fueron a la despedida de Messi

Los dos dirigentes lujaninos fueron en familia a la despedida del capitán de la Selección argentina de fútbol. Una cámara los mostró alentando a Messi

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Omar De Marchi y su sobrino, Sebastián Bragagnolo acudieron al estadio de River para la despedida de Lionel Messi. 

Omar De Marchi y su sobrino, Sebastián Bragagnolo acudieron al estadio de River para la despedida de Lionel Messi. 

La despedida del Lionel Messi fue la excusa perfecta para una salida en familia. Eso quedó reflejado cuando una de las cámaras de la transmisión televisiva tomó a los lujaninos Omar De Marchi y su sobrino Sebastián Bragagnolo.

Los dos ex intendentes de Luján, acudieron con sus familias a la emotiva despedida del capitán de la Selección argentina de fútbol y como los 90.000 asistentes al encuentro se encargaron de guardar cada instancia en sus teléfonos, como tesoro de un momento histórico.

Omar De Marchi y su sobrino, Sebastián Bragagnolo acudieron en familia a la despedida de Lionel Messi en el estadio de River.

Omar De Marchi y su sobrino, Sebastián Bragagnolo acudieron en familia a la despedida de Lionel Messi en el estadio de River.

La despedida de Messi mostró a un De Marchi que, por decisión propia, se mantuvo alejado de la exposición mediática, esta vez relajado, lejos de los serios trajes de funcionario, y vestido de hincha de la Selección.

Si bien el lujanino es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y conserva cierto liderazgo en las filas del PRO de Mendoza, en el último tiempo prefirió tomar distancia de la rosca política.

A su lado, y vistiendo la camiseta de la Selección argentina estaba Sebastián Bragagnolo, también alejado de la política y dedicado a la actividad privada en una empresa familiar.

En pocas palabras

  • Asistencia a evento: los dirigentes lujaninos Omar De Marchi y Sebastián Bragagnolo asistieron a la despedida de Lionel Messi.
  • Familiaridad: ambos dirigentes acudieron a la emotiva ceremonia junto a sus familias.
  • Distanciamiento mediático: De Marchi se mostró relajado y alejado de la exposición política habitual.
Resumen generado por Thinkindot AI

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