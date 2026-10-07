De Marchi y Bragagnolo fueron a la despedida de Messi

Los dos ex intendentes de Luján, acudieron con sus familias a la emotiva despedida del capitán de la Selección argentina de fútbol y como los 90.000 asistentes al encuentro se encargaron de guardar cada instancia en sus teléfonos, como tesoro de un momento histórico.

Omar De Marchi y su sobrino, Sebastián Bragagnolo acudieron en familia a la despedida de Lionel Messi en el estadio de River.

La despedida de Messi mostró a un De Marchi que, por decisión propia, se mantuvo alejado de la exposición mediática, esta vez relajado, lejos de los serios trajes de funcionario, y vestido de hincha de la Selección.