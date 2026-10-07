La despedida del Lionel Messi fue la excusa perfecta para una salida en familia. Eso quedó reflejado cuando una de las cámaras de la transmisión televisiva tomó a los lujaninos Omar De Marchi y su sobrino Sebastián Bragagnolo.
De Marchi y Bragagnolo fueron a la despedida de Messi
Los dos dirigentes lujaninos fueron en familia a la despedida del capitán de la Selección argentina de fútbol. Una cámara los mostró alentando a Messi
Los dos ex intendentes de Luján, acudieron con sus familias a la emotiva despedida del capitán de la Selección argentina de fútbol y como los 90.000 asistentes al encuentro se encargaron de guardar cada instancia en sus teléfonos, como tesoro de un momento histórico.
La despedida de Messi mostró a un De Marchi que, por decisión propia, se mantuvo alejado de la exposición mediática, esta vez relajado, lejos de los serios trajes de funcionario, y vestido de hincha de la Selección.
Si bien el lujanino es el vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, y conserva cierto liderazgo en las filas del PRO de Mendoza, en el último tiempo prefirió tomar distancia de la rosca política.
A su lado, y vistiendo la camiseta de la Selección argentina estaba Sebastián Bragagnolo, también alejado de la política y dedicado a la actividad privada en una empresa familiar.
En pocas palabras
- Asistencia a evento: los dirigentes lujaninos Omar De Marchi y Sebastián Bragagnolo asistieron a la despedida de Lionel Messi.
- Familiaridad: ambos dirigentes acudieron a la emotiva ceremonia junto a sus familias.
- Distanciamiento mediático: De Marchi se mostró relajado y alejado de la exposición política habitual.