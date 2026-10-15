De los 10 diputados mendocinos, 8 no dieron quórum y favorecieron a Milei por la ley de tierras

Recinto semivacío. Del oficialismo no apareció nadie. Tampoco los dialoguistas. Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

A la oposición le faltaron 8 diputados

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, apenas se habían sentado en sus bancas 121 diputados, quedando a solo ocho legisladores de cumplir con el objetivo de 129 para abrir el debate.

El gobierno nacional festejó el resultado y valoró especialmente las ausencias de ocho legisladores de Provincias Unidas (entre ellos la presidenta de la bancada, Gisela Scaglia, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán), los tres tucumanos de Independencia y el misionero Colo Vancsik, de Argentina Federal.

Incluso los diputados José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Loma Ávila (Provincias Unidas) bajaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por levantada la sesión.

Los 121 diputados presentes pertenecían a las bancadas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica. El temario también incluía la ley de emergencia en Discapacidad y el proyecto de alivio y regularización de deudas familiares.

Peronistas. En esta imagen se lo ve en el costado superior derecho al mendocino Martín Aveiro. Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

La convocatoria se debilitó en la última semana por tres factores determinantes:

El fallo de la Corte Suprema que reflotó la norma sobre extranjerización de tierras.

El giro del oficialismo, que buscó restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La confirmación de una sesión para el 21 de octubre con un temario atractivo para la oposición dialoguista, que incluyó discapacidad y endeudamiento como puntos centrales.

El giro pragmático del gobierno respondió al temor de que la oposición unificada lograra voltear el DNU 70/23 completo. De haber prosperado la sesión, no solo habría caído la derogación de la Ley de Tierras, sino también las de Alquileres, Góndolas y Abastecimiento, además de revertir la política de cielos abiertos, las desregulaciones en telecomunicaciones satelitales y los controles a las empresas de medicina prepaga.

Al tomar la palabra durante las expresiones en minoría, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los ausentes: “Este gobierno y los que no dieron quórum no sienten al pueblo argentino. Es nuestra responsabilidad darle la representación política que se merecen en este momento y la esperanza que necesitan”.

Pablo Juliano (Provincias Unidas) criticó las maniobras del oficialismo: “Hicieron contorsionismo para evitar que haya quórum. Un montón de diputados decidió no venir y les importó muy poco la situación de los endeudados y los discapacitados”.