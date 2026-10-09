ATE denunció el pase "a dedo" de 68 contratados a planta permanente

La denuncia de ATE por acomodo en el Estado

El gremio solicitó que se “investigue el accionar de los funcionarios intervinientes por la presunta comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público, desviación de poder y práctica desleal".

La denuncia fue acompañada con un listado de las 68 personas presuntamente beneficiadas por el Gobierno provincial, muchos de ellos abogados y contadores.

Se trata de trabajadores que cumplen funciones en la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP); más personal del Ministerio de Salud distribuido en Administración Central, Subsecretaría de Salud, Áreas Departamentales y diversos hospitales públicos como el Hospital Central, Notti, Lagomaggiore, Schestakow, Scaravelli, El Sauce, Pereyra, Las Heras y Tagarelli; otras dos personas que trabajan en la Dirección de Género y Diversidad y dos que fueron nombrados en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Lo que argumenta ATE es que al nombrar “a dedo” a personal de reciente ingreso sin procesos de selección transparentes se ha vulnerado la igualdad respecto de otros contratados y prestadores.

El gremio argumenta que las actas paritarias homologadas del Régimen 15 exigen respetar de forma estricta el orden de antigüedad real. Y, además, denuncian que ATE no fue notificado ni convocado para integrar los concursos correspondientes.

"Denunciamos en Fiscalía de Estado los pases a planta de distintos funcionarios públicos y personas contratadas amigas del Gobierno, que hizo entrar por la ventana. Nuestra denuncia contiene los nombres, apellidos, números de documentos y lugares donde cobran sus salarios, con clases muy altas", dijo Macho a sus afiliados.

Por todo esto, el sindicato exigió a la Fiscalía de Estado la apertura de una investigación formal con auditorías sobre los expedientes administrativos y que se declare la "nulidad absoluta e insanable de todo acto administrativo que convalide designaciones en planta que hayan omitido los marcos legales vigentes".