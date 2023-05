Álvaro Martínez chicaneó a la UCR y la acusó de "preferir a La Cámpora" como interlocutor político

"Te voy a decir lo que yo quiero. Prefiero que quede el peronismo, porque sabemos con quién dialogar. sabemos cuál es su línea de trabajo en la Legislatura y en los concejos deliberantes. En cambio, en La Unión Mendocina vemos un rejunte de gente de distintas procedencias: peronistas, ex peronistas, ex Partido Verde, y muchísima gente más. No nos imaginamos el diálogo político con esa fuerza. Ni tampoco creemos que sea de mucha claridad su plataforma. Por eso: ojalá podamos dialogar con el peronismo", disparó el dirigente.

Álvaro Martínez recogió el guante y lanzó un cross

En menos de lo que dura un estornudo, Martínez salió a retrucarle al godoycruceño y defendió a la alianza que él integra junto al propio De Marchi, el intendente de Las Heras y ex UCR Daniel Orozco, el referente de Unión Popular Jorge Difonso y el peronista Jorge Omar Giménez, entre otros.

"Ay Tadeo, Tadeo... es sabido que prefieren a La Cámpora, pero tampoco hay que decirlo tan claro. Esto es lo que producen 8 años ininterrumpidos de soberbia. ¡Hoy, más que nunca, La Unión Mendocina es el camino que Mendoza necesita!", escribió Álvaro en su perfil de Twitter.

Con el mismo ritmo frenético, otros usuarios le salieron a responder, enumerando a algunos dirigentes de origen justicialista y/o massista que hoy pertenecen a las filas de LUM.

Lo cierto es que antagonizar con el peronismo es un deporte que en tiempos electorales "garpa". Siempre hay un porcentaje considerable de la sociedad mendocina dispuesta a escuchar a la consabida retórica "antipopulista", que a veces termina dejando para después la presentación de propuestas concretas.

Y cada vez falta menos. El 11 de junio, las fuerzas políticas de Mendoza tendrán un primer termómetro en las PASO, y luego vendrán las generales provinciales del 24 de septiembre.

