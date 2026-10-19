Un policía murió atropellado por un tren mientras cumplía tareas de vigilancia en Córdoba: fue encontrado por sus compañeros.
Un policía murió atropellado por un tren: sus compañeros lo encontraron
Un policía murió arrollado por un tren mientras cumplía tareas de vigilancia. El efectivo fue encontrado por sus compañeros
La víctima fue identificada como Nicolás Yozía, de 35 años. Ocurrió en el barrio Remedios de Escalada.
El cabo Nicolás Yozía, murió tras ser arrollado por un tren mientras hacía un servicio adicional de vigilancia en las vías del barrio Remedios de Escalada, en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
El efectivo, que se desempeñaba en la Policía de Córdoba desde noviembre de 2016 y era padre de una nena de 8 años, fue encontrado sin vida junto a las vías por sus compañeros, luego de que perdieran contacto con él durante una ronda.
El episodio ocurrió en la intersección de Silvina Bullrich y Calle 4. Yozía, quien vivía en Malagueño, cumplía un turno de vigilancia entre las 5 y las 17 horas en el sector ferroviario, con el objetivo de prevenir hechos de vandalismo y controlar el área cercana a las vías.
Según la reconstrucción inicial, viajaba en motocicleta. Minutos después de que sus colegas dejaran de tener comunicación con él, recorrieron el tendido y lo encontraron junto a las vías. Personal sanitario constató la muerte en el lugar.
Las circunstancias exactas del impacto se mantienen bajo investigación. Las primeras versiones indican que quienes estaban a cargo de la formación ferroviaria no habrían advertido el golpe.
La Justicia busca determinar cómo se produjo el hecho y bajo qué condiciones se desarrollaba el servicio adicional en ese tramo de vías.
Yozía había ingresado a la fuerza en noviembre de 2016 y acumulaba una década de servicio. En este tipo de servicios adicionales, los agentes suelen ser asignados a puntos específicos para disuadir delitos o controlar el tránsito irregular cerca de infraestructura crítica, como las vías férreas.
Fuente: tn.com.ar
En pocas palabras
- Policía murió atropellado por un tren mientras realizaba tareas de vigilancia en Córdoba.
- La víctima, identificada como Nicolás Yozía (35), fue encontrada por sus compañeros cerca de las vías.
- Se investigan las circunstancias exactas del fatal accidente ocurrido en el barrio Remedios de Escalada.