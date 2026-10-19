Un policía murió atropellado por un tren: sus compañeros lo encontraron

El efectivo, que se desempeñaba en la Policía de Córdoba desde noviembre de 2016 y era padre de una nena de 8 años, fue encontrado sin vida junto a las vías por sus compañeros, luego de que perdieran contacto con él durante una ronda.

El episodio ocurrió en la intersección de Silvina Bullrich y Calle 4. Yozía, quien vivía en Malagueño, cumplía un turno de vigilancia entre las 5 y las 17 horas en el sector ferroviario, con el objetivo de prevenir hechos de vandalismo y controlar el área cercana a las vías.

Según la reconstrucción inicial, viajaba en motocicleta. Minutos después de que sus colegas dejaran de tener comunicación con él, recorrieron el tendido y lo encontraron junto a las vías. Personal sanitario constató la muerte en el lugar.

Las circunstancias exactas del impacto se mantienen bajo investigación. Las primeras versiones indican que quienes estaban a cargo de la formación ferroviaria no habrían advertido el golpe.

La Justicia busca determinar cómo se produjo el hecho y bajo qué condiciones se desarrollaba el servicio adicional en ese tramo de vías.

Yozía había ingresado a la fuerza en noviembre de 2016 y acumulaba una década de servicio. En este tipo de servicios adicionales, los agentes suelen ser asignados a puntos específicos para disuadir delitos o controlar el tránsito irregular cerca de infraestructura crítica, como las vías férreas.

Fuente: tn.com.ar