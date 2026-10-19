Alegó problemas psicológicos y que está totalmente aislada del resto de la población carcelaria por su condición. Pero nada de esto fue suficiente para una prisión domiciliaria. Claudia Marina Pérez (37), la ex policía que mató a una colega mientras dormía en Guaymallén, seguirá alojada en la cárcel cumpliendo la pena de prisión perpetua.
Rechazaron la domiciliaria de la ex policía que mató a una colega mientras dormía y seguirá aislada en la cárcel
Marina Pérez (37), quien mató a la policía Nidia Angulo (30) por celos en una comisaría de Guaymallén, seguirá en la cárcel
En febrero de 2022, Marina Pérez empuñó su pistola 9 milímetros reglamentaria y mató a la policía Nidia Angulo (30) mientras dormía en su guardia policial -ver más abajo-. Meses después admitió el crimen y fue condenada a prisión perpetua. Desde entonces, se encuentra alojada en el sector C del complejo penitenciario Almafuerte II, ubicado en Cacheuta.
El sistema penitenciario provincial tiene un pabellón destinado al alojamiento de ex funcionarios policiales hombres. Pero no ocurre lo mismo en el caso de la cárcel de mujeres. Por este motivo, se impuso una medida de resguardo físico: quedó aislada del resto de la población y con una custodia casi personal cuando hace actividades educativas y recreativas.
Ese fue el principal argumento de la defensa de la ex policía para solicitar la prisión domiciliaria, sumado a la presunta falta de atención psicológica y psiquiátrica que la llevaron a sobremedicarse e intentar quitarse la vida hace unos meses.
Luego de escuchar todos los argumentos, el juez Emilio Cuenca emitió su fallo el jueves pasado donde principalmente rechazó la prisión domiciliaria de la reclusa. Sin embargo, dispuso medidas alternativas como que se intensifique el tratamiento de salud mental de Marina Pérez, que se establezca un medio para solicitar auxilio inmediato desde su celda y también que se arbitren los medios para que pueda acceder a mayores actividades de recreación y educación.
Policía asesinada
Nidia Angulo fue encontrada sin vida en la mañana del 18 de febrero de 2022 en la subcomisaría El Sauce de Guaymallén. La uniformada se había dormido mientras hacía una guardia en soledad, ya que sus dos colegas habían salido a realizar un patrullaje. Tenía un disparo en la sien derecha, lo que motivó que se descartara rápidamente la teoría del suicidio ya que la víctima era zurda. Además, en el lugar faltaba su pistola 9 milímetros y su teléfono celular.
La necropsia del Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que el disparo que tenía la víctima no presentaba signos de resistencia, por lo que primó la hipótesis de que la policía fue ultimada mientras dormía. Debido a esto, Marina Pérez fue imputada por homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego.
Nidia Angulo había comenzado una relación con un policía que hasta fines de 2021 era la pareja de Marina Pérez. Este fue el móvil del crimen, según probó la Unidad Fiscal de Homicidios. En agosto de 2022, la sospechosa pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el hecho de sangre y fue condenada a prisión perpetua.
En pocas palabras
- Ex policía: rechazaron la domiciliaria de Claudia Marina Pérez, condenada por asesinar a una colega.
- Contexto de aislamiento: la defensa alegó problemas psicológicos y aislamiento en la cárcel para solicitar el beneficio.
- Decisión judicial: el juez denegó la prisión domiciliaria pero ordenó intensificar el tratamiento de salud mental.