Rechazaron la domiciliaria de la ex policía que mató a una colega mientras dormía y seguirá aislada en la cárcel

Ese fue el principal argumento de la defensa de la ex policía para solicitar la prisión domiciliaria, sumado a la presunta falta de atención psicológica y psiquiátrica que la llevaron a sobremedicarse e intentar quitarse la vida hace unos meses.

Luego de escuchar todos los argumentos, el juez Emilio Cuenca emitió su fallo el jueves pasado donde principalmente rechazó la prisión domiciliaria de la reclusa. Sin embargo, dispuso medidas alternativas como que se intensifique el tratamiento de salud mental de Marina Pérez, que se establezca un medio para solicitar auxilio inmediato desde su celda y también que se arbitren los medios para que pueda acceder a mayores actividades de recreación y educación.

Nidia Angulo, la policía que fue asesinada en Guaymallén.

Policía asesinada

Nidia Angulo fue encontrada sin vida en la mañana del 18 de febrero de 2022 en la subcomisaría El Sauce de Guaymallén. La uniformada se había dormido mientras hacía una guardia en soledad, ya que sus dos colegas habían salido a realizar un patrullaje. Tenía un disparo en la sien derecha, lo que motivó que se descartara rápidamente la teoría del suicidio ya que la víctima era zurda. Además, en el lugar faltaba su pistola 9 milímetros y su teléfono celular.

La necropsia del Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que el disparo que tenía la víctima no presentaba signos de resistencia, por lo que primó la hipótesis de que la policía fue ultimada mientras dormía. Debido a esto, Marina Pérez fue imputada por homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego.

Nidia Angulo había comenzado una relación con un policía que hasta fines de 2021 era la pareja de Marina Pérez. Este fue el móvil del crimen, según probó la Unidad Fiscal de Homicidios. En agosto de 2022, la sospechosa pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido el hecho de sangre y fue condenada a prisión perpetua.