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Accidente en Luján

Un obrero cayó sobre un compañero en una obra y este se enterró un hierro en la espalda

La víctima, de 26 años, fue trasladado por una ambulancia del SEC al Hospital Italiano y debió ser operado. El compañero salió ileso

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
El SEC atendió al obrero que se clavó un fierro en la espalda y fue trasladado al Hospital Italiano. Imagen ilustrativa.

El SEC atendió al obrero que se clavó un fierro en la espalda y fue trasladado al Hospital Italiano. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Un obrero de 26 años sufrió un grave accidente laboral este miércoles en una obra de Luján de Cuyo, cuando un compañero que trabajaba en altura cayó sobre él y provocó que también se precipitara. El trabajador terminó sobre unos hierros y uno de ellos se le clavó en la espalda.

El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Italiano. Allí fue examinado por el médico de guardia, quien constató que se encontraba estable, aunque debió ingresar a quirófano para ser intervenido.

La calle Terrada al 4100, donde ocurrió el accidente en Luján de Cuyo.

La calle Terrada al 4100, donde ocurrió el accidente en Luján de Cuyo.

El accidente ocurrió en una obra en construcción

El hecho ocurrió alrededor de las 14 en una obra ubicada sobre calle Terrada al 4.196, en Luján de Cuyo. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de altura de un obrero y la posibilidad de que hubiera resultado lesionado.

De inmediato, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cómo ocurrió la caída del obrero

Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que uno de los obreros se encontraba trabajando en altura cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó desde altura.

En la caída, el trabajador golpeó a su compañero, que terminó precipitándose sobre unos hierros. Uno de ellos se le clavó en la espalda y le provocó una grave lesión.

Quedó internado y fue operado

El hombre fue asistido rápidamente y trasladado al Hospital Italiano. Tras ser examinado por el médico de guardia, quedó internado y fue ingresado a quirófano para ser intervenido.

Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

En pocas palabras

  • Accidente laboral: un obrero de 26 años cayó y un hierro se le clavó en la espalda.
  • Traslado de urgencia: fue derivado al Hospital Italiano y debió ser operado.
  • Investigación en curso: las circunstancias del hecho son investigadas por la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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