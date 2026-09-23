Un obrero cayó sobre un compañero en una obra y este se enterró un hierro en la espalda

De inmediato, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Cómo ocurrió la caída del obrero

Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que uno de los obreros se encontraba trabajando en altura cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó desde altura.

En la caída, el trabajador golpeó a su compañero, que terminó precipitándose sobre unos hierros. Uno de ellos se le clavó en la espalda y le provocó una grave lesión.

Quedó internado y fue operado

El hombre fue asistido rápidamente y trasladado al Hospital Italiano. Tras ser examinado por el médico de guardia, quedó internado y fue ingresado a quirófano para ser intervenido.

Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.