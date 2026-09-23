Un obrero cayó sobre un compañero en una obra y este se enterró un hierro en la espalda
La víctima, de 26 años, fue trasladado por una ambulancia del SEC al Hospital Italiano y debió ser operado. El compañero salió ileso
El hombre fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Italiano. Allí fue examinado por el médico de guardia, quien constató que se encontraba estable, aunque debió ingresar a quirófano para ser intervenido.
El accidente ocurrió en una obra en construcción
El hecho ocurrió alrededor de las 14 en una obra ubicada sobre calle Terrada al 4.196, en Luján de Cuyo. Un llamado al 911 alertó sobre la caída de altura de un obrero y la posibilidad de que hubiera resultado lesionado.
De inmediato, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el desplazamiento de personal policial y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).
Cómo ocurrió la caída del obrero
Cuando los efectivos llegaron al lugar, fueron informados de que uno de los obreros se encontraba trabajando en altura cuando, por razones que todavía se investigan, perdió el equilibrio y cayó desde altura.
En la caída, el trabajador golpeó a su compañero, que terminó precipitándose sobre unos hierros. Uno de ellos se le clavó en la espalda y le provocó una grave lesión.
Quedó internado y fue operado
El hombre fue asistido rápidamente y trasladado al Hospital Italiano. Tras ser examinado por el médico de guardia, quedó internado y fue ingresado a quirófano para ser intervenido.
Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.
En pocas palabras
- Accidente laboral: un obrero de 26 años cayó y un hierro se le clavó en la espalda.
- Traslado de urgencia: fue derivado al Hospital Italiano y debió ser operado.
- Investigación en curso: las circunstancias del hecho son investigadas por la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.