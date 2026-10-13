Un hombre furioso reventó a balazos el auto del sodero: dice que se acostaba con su ex mujer y busca a otros 3

Jiménez negó reiteradamente cualquier vínculo sentimental con la mujer. “Le intenté explicar varias veces que con ella no tuve nada y nunca lo iba a tener. Llegó un momento en que lo bloqueé porque ya era muy cargoso”, contó en diálogo con Telenoche.

Seis disparos contra el auto del sodero

El episodio más grave ocurrió un lunes por la tarde, cuando Jiménez regresó de trabajar, estacionó frente a su domicilio y entró a la casa de su madre. Poco después, los vecinos le avisaron que alguien había disparado contra su vehículo.

Las cámaras de seguridad municipales registraron a Colombo cuando llegó en su propio auto desde la calle Quintana y efectuó seis disparos a corta distancia. Uno de los proyectiles atravesó la carrocería hacia el interior, otro rompió el vidrio de la ventanilla del conductor y un tercero impactó en el asiento del acompañante.

La situación pudo haber terminado en una tragedia: Jiménez tiene tres hijas pequeñas que suelen viajar con él. “Hoy estoy dando la nota porque estoy vivo. Si estaba dentro del auto, me mataba. Mataba a una de mis hijas”, expresó.

Tras la denuncia en la comisaría y la ampliación ante la fiscalía, el fiscal Hugo Ravizzini, de la UFI N.º 7 de Morón, ordenó allanamientos. Colombo fue detenido en la esquina de Ratti y Monroe, en Ituzaingó, mientras circulaba en un Fiat Palio gris.

Abraham Jiménez, el sodero agredido. Foto: gentileza

En el vehículo encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, registrada a su nombre pero sin autorización para portarla, y una caja con 40 municiones.

El juez de garantías Ricardo Fraga convalidó la detención. Colombo quedó imputado por:

Amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego

En concurso con daño

Portación ilegal de arma de guerra

Aunque no registra antecedentes penales, la posibilidad de que solicite la excarcelación mantiene en alerta a Jiménez, quien aseguró que dejó de trabajar y que casi no ve a sus hijas por temor a nuevas agresiones.

“¿Están esperando a que mate a alguien? Estoy escondiéndome yo cuando no hice nada”, reclamó.