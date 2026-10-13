Lo que comenzó como una entrega habitual de agua y soda terminó en una situación de extrema violencia. Abraham Jiménez, un sodero de Merlo, denunció que Fernando Sebastián Colombo, de 41 años, lo amenazó de muerte y atacó a balazos su vehículo porque sospechaba que mantenía una relación sentimental con su exesposa, una clienta a la que atendía desde hacía un año.
Un hombre furioso reventó a balazos el auto del sodero: dice que se acostaba con su ex mujer y busca a otros 3
Un sodero denunció amenazas y seis balazos contra su auto. El acusado, detenido, tenía una pistola 9 milímetros y 40 balas
Según relató la víctima, las intimidaciones comenzaron en junio, después de que el matrimonio se separara. Colombo le enviaba mensajes por WhatsApp y Facebook, tanto a su teléfono personal como al laboral. Con el paso del tiempo, las advertencias se volvieron más agresivas.
En uno de los audios, el acusado aseguró que tenía un arma y que iba a “arreglar todo a los tiros”. También sostuvo que su expareja tenía cuatro amantes y que los buscaría "a todos".
Jiménez negó reiteradamente cualquier vínculo sentimental con la mujer. “Le intenté explicar varias veces que con ella no tuve nada y nunca lo iba a tener. Llegó un momento en que lo bloqueé porque ya era muy cargoso”, contó en diálogo con Telenoche.
Seis disparos contra el auto del sodero
El episodio más grave ocurrió un lunes por la tarde, cuando Jiménez regresó de trabajar, estacionó frente a su domicilio y entró a la casa de su madre. Poco después, los vecinos le avisaron que alguien había disparado contra su vehículo.
Las cámaras de seguridad municipales registraron a Colombo cuando llegó en su propio auto desde la calle Quintana y efectuó seis disparos a corta distancia. Uno de los proyectiles atravesó la carrocería hacia el interior, otro rompió el vidrio de la ventanilla del conductor y un tercero impactó en el asiento del acompañante.
La situación pudo haber terminado en una tragedia: Jiménez tiene tres hijas pequeñas que suelen viajar con él. “Hoy estoy dando la nota porque estoy vivo. Si estaba dentro del auto, me mataba. Mataba a una de mis hijas”, expresó.
Tras la denuncia en la comisaría y la ampliación ante la fiscalía, el fiscal Hugo Ravizzini, de la UFI N.º 7 de Morón, ordenó allanamientos. Colombo fue detenido en la esquina de Ratti y Monroe, en Ituzaingó, mientras circulaba en un Fiat Palio gris.
En el vehículo encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, registrada a su nombre pero sin autorización para portarla, y una caja con 40 municiones.
El juez de garantías Ricardo Fraga convalidó la detención. Colombo quedó imputado por:
- Amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego
- En concurso con daño
- Portación ilegal de arma de guerra
Aunque no registra antecedentes penales, la posibilidad de que solicite la excarcelación mantiene en alerta a Jiménez, quien aseguró que dejó de trabajar y que casi no ve a sus hijas por temor a nuevas agresiones.
“¿Están esperando a que mate a alguien? Estoy escondiéndome yo cuando no hice nada”, reclamó.
En pocas palabras
- Sodero amenazado: denunció a un hombre que atacó su auto a balazos por sospechar una relación con su expareja.
- Detención y hallazgo: el agresor fue arrestado con un arma 9mm y 40 balas; el vehículo sufrió seis impactos.
- Acusaciones: imputado por amenazas, daño y portación ilegal de arma; la víctima teme por su seguridad.