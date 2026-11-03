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Un hombre fue apuñalado en Las Heras y dos mujeres quedaron detenidas como posibles autoras

El apuñalado fue encontrado por la Policía en la calle de Las Heras. Vecinos de la zona indicaron que era perseguido por haber intentado abusar de una nena

Redacción de UNO
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El apuñalado habría sido atacado en Las Heras tras un presunto intento de abuso sexual. Foto: Matías Pascualetti/ Radio NIhuil
El apuñalado habría sido atacado en Las Heras tras un presunto intento de abuso sexual. Foto: Matías Pascualetti/ Radio NIhuil

Un hombre fue apuñalado en el abdomen y fue encontrado por la Policía tendido en la calle en Las Heras en muy grave estado.

Testigos indicaron que fue perseguido por varias cuadras luego de presuntamente haber intentado abusar sexualmente de una nena de 11 años.

Dos mujeres, que son madres de la niña, quedaron detenidas. El fiscal de turno, Jorge Orlando Vera, está presente en Sarmiento esquina Roca, donde se concentró el operativo.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de este martes, cuando un hombre fue encontrado herido y semidesnudo en calles Roca y Sarmiento, de Las Heras.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) indicaron que tenía gran pérdida de sangre y los signos vitales disminuidos.

Según testigos, el hombre habría intentado abusar de la menor de edad, pero familiares de la menor advirtieron la situación y lo persiguieron durante varias cuadras a piedrazos.

Indicaron que el hombre apu&ntilde;alado estaba en grave estado.

Indicaron que el hombre apuñalado estaba en grave estado.

Algunos relataron que dos chicos los persiguieron mientras les tiraban piedras, pero en algún momento fue alcanzado y alguien lo apuñaló. Por el momento dos personas, entre ellas la madre de la presunta víctima, quedaron detenidas como presuntas autoras del hecho.

Noticia en desarrollo

En pocas palabras

  • Apuñalado en Las Heras: hallaron a un hombre herido de gravedad en la vía pública.
  • Intento de abuso: testigos afirman que fue perseguido por intentar abusar de una nena.
  • Detenidas: dos personas -una es la madre de la niña- quedaron demoradas como presuntas autoras del hecho.
Resumen generado por Thinkindot AI

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