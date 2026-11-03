Un hombre fue apuñalado en el abdomen y fue encontrado por la Policía tendido en la calle en Las Heras en muy grave estado.
Un hombre fue apuñalado en Las Heras y dos mujeres quedaron detenidas como posibles autoras
El apuñalado fue encontrado por la Policía en la calle de Las Heras. Vecinos de la zona indicaron que era perseguido por haber intentado abusar de una nena
Testigos indicaron que fue perseguido por varias cuadras luego de presuntamente haber intentado abusar sexualmente de una nena de 11 años.
Dos mujeres, que son madres de la niña, quedaron detenidas. El fiscal de turno, Jorge Orlando Vera, está presente en Sarmiento esquina Roca, donde se concentró el operativo.
El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de este martes, cuando un hombre fue encontrado herido y semidesnudo en calles Roca y Sarmiento, de Las Heras.
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) indicaron que tenía gran pérdida de sangre y los signos vitales disminuidos.
Según testigos, el hombre habría intentado abusar de la menor de edad, pero familiares de la menor advirtieron la situación y lo persiguieron durante varias cuadras a piedrazos.
Algunos relataron que dos chicos los persiguieron mientras les tiraban piedras, pero en algún momento fue alcanzado y alguien lo apuñaló. Por el momento dos personas, entre ellas la madre de la presunta víctima, quedaron detenidas como presuntas autoras del hecho.
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Apuñalado en Las Heras: hallaron a un hombre herido de gravedad en la vía pública.
- Intento de abuso: testigos afirman que fue perseguido por intentar abusar de una nena.
- Detenidas: dos personas -una es la madre de la niña- quedaron demoradas como presuntas autoras del hecho.