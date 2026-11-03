Un hombre fue apuñalado en Las Heras y dos mujeres quedaron detenidas como posibles autoras

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 de este martes, cuando un hombre fue encontrado herido y semidesnudo en calles Roca y Sarmiento, de Las Heras.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) indicaron que tenía gran pérdida de sangre y los signos vitales disminuidos.

Según testigos, el hombre habría intentado abusar de la menor de edad, pero familiares de la menor advirtieron la situación y lo persiguieron durante varias cuadras a piedrazos.

Indicaron que el hombre apuñalado estaba en grave estado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio NIhuil

Algunos relataron que dos chicos los persiguieron mientras les tiraban piedras, pero en algún momento fue alcanzado y alguien lo apuñaló. Por el momento dos personas, entre ellas la madre de la presunta víctima, quedaron detenidas como presuntas autoras del hecho.

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