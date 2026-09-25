La Patrulla de Rescate inició la búsqueda de un andinista de 48 años en la zona de Vallecitos, Luján de Cuyo, luego de que se perdiera contacto con el hombre, quien es alumno de la Escuela de Guías.
Un andinista de 48 años es buscado en Vallecitos por la Patrulla de Rescate
La búsqueda del andinista, quien es alumno de la escuela de guías, comenzó luego de no saber nada de él desde el 20 de septiembre
Según la información policial, el andinista tenía previsto realizar una travesía desde el domingo 20 de septiembre en Vallecitos.
La alerta se originó después de que un guía de un refugio informara que el martes 22, alrededor de las 5, había observado el vehículo del andinista en el lugar.
Además, el hombre debía presentarse en la Escuela de Guías, pero no lo hizo. Ante la falta de novedades, se activó el operativo para intentar hallarlo.
La búsqueda del andinista en Vallecitos
Personal de la Patrulla de Rescate trabajó en la zona hasta la 1.45 de este viernes, pero no logró localizar al andinista.
Tras el amanecer de este viernes, el operativo de búsqueda del andinista de 48 años continúa en Vallecitos para encontrarlo.
En pocas palabras
- Búsqueda de andinista: la Patrulla de Rescate busca a un hombre de 48 años en Vallecitos.
- Desaparición: se perdió contacto con el alumno de la Escuela de Guías desde el 20 de septiembre.
- Operativo: la búsqueda se activó tras confirmarse la presencia de su vehículo y su ausencia en la escuela.