Un andinista de 48 años es buscado en Vallecitos por la Patrulla de Rescate

El andinista decidió realizar una travesía en vallecitos el 20 de septiembre y no hubo más novedades de él. Imagen ilustrativa.

Además, el hombre debía presentarse en la Escuela de Guías, pero no lo hizo. Ante la falta de novedades, se activó el operativo para intentar hallarlo.

La búsqueda del andinista en Vallecitos

Personal de la Patrulla de Rescate trabajó en la zona hasta la 1.45 de este viernes, pero no logró localizar al andinista.

Tras el amanecer de este viernes, el operativo de búsqueda del andinista de 48 años continúa en Vallecitos para encontrarlo.