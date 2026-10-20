Un adolescente de 16 años mató por accidente a su amigo de 15 mientras le mostraba un arma

El hecho ocurrió en la cancha de una plaza ubicada en Condarco al 5200, donde la víctima de 15 años murió antes de ser trasladada a un hospital. La Justicia investiga las circunstancias del episodio.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 12 B de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras recibir un aviso por un menor herido con un arma de fuego.

Al llegar, los efectivos solicitaron la intervención del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento del joven en el lugar.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos durante el procedimiento, los dos adolescentes se encontraban en la plaza cuando uno de ellos sacó un arma de fuego.

En ese momento, se habría producido un disparo accidental que impactó en el otro menor y le provocó la muerte.

El episodio también fue reconstruido por los investigadores a partir de las primeras actuaciones policiales. Según la información proporcionada, el adolescente detenido estaba manipulando el arma cuando se produjo el disparo que terminó con la vida de su amigo.

Tras el hecho, los efectivos secuestraron el arma involucrada y detuvieron al presunto autor del disparo. El adolescente quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar cómo se produjo el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente: tn.com.ar