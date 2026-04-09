Quién es el menor que capturaron por el caso de la nena baleada y cómo sigue la causa

allanamiento barrio la gloria nena baleada godoy cruz La detención se produjo en medio de un fuerte operativo en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En ese sentido y en medio del operativo, la ministra de Seguridad Mercedes Rus sostuvo que el detenido "sería el que está sospechado como el autor material de los disparos a la niña. Se había mediatizado el caso y teníamos temor de no poder encontrarlo". "

A lo que añadió: "También se realizaron medidas en el Este provincial donde se secuestraron drogas vinculadas a la causa".

El resonante caso de la nena baleada y que lucha por su vida en el Notti

El violento episodio ocurrió en el barrio Los Barrancos, en Godoy Cruz y es investigado por la Justicia Federal en el marco de una causa vinculada al narcotráfico. En ese contexto, una niña de 11 años fue atacada a tiros cuando golpearon la puerta de su casa. Recibió cuatro disparos.

Según las primeras líneas de investigación, el ataque a balazos estaría relacionado con una posible venganza carcelaria dirigida contra el padre de la nena, quien se encuentra detenido en el penal de Almafuerte. En ese contexto, sigue latente la hipótesis de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera, aunque esto aún es parte de la investigación.

allanamiento barrio la gloria nena baleada godoy cruz Mercedes Rus La ministra Mercedes Rus estuvo en el operativo policial en el barrio La Gloria. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Lo cierto es que la nena baleada fue trasladada al Hospital Humberto Notti, donde permaneció internada en grave estado. De hecho, durante su tratamiento, los profesionales evaluaron la posibilidad de amputarle una pierna por la gravedad de las heridas. Sin embargo, con el correr de las semanas, mostró una evolución favorable hasta recibir el alta médica.