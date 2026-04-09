Uno de los casos policiales más resonantes en lo que va de 2026 en Mendoza tuvo novedades importantes en la mañana de este miércoles tras un fuerte operativo en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. Es que por la causa de la nena baleada en Los Barrancos, y que estuvo internada en el hospital Humberto Notti, la Policía detuvo a quien está apuntado de efectuar los disparos. Se trata de un menor de edad.
Quién es el menor que capturaron por el caso de la nena baleada y cómo sigue la causa
La Policía detuvo a un menor de 17 años apuntado como el posible autor material de los disparos. La nena baleada casi pierde una pierna
Lo que se sabe hasta el momento es que tiene 17 años -se reserva su nombre-, que ya estaba apuntado en la investigación y que quedó a disposición de Florencia Díaz Peralta, fiscal de Homicidios. Además, el sospechoso enfrenta una posible imputación.
En tanto, a partir de la que informó el periodista Sebastián Salas en Diario UNO, está pendiente la resolución de la acusación formal de Pedro Piter Morales (30), el preso que está sospechado de ser el instigador de la balacera contra la nena.
En ese sentido y en medio del operativo, la ministra de Seguridad Mercedes Rus sostuvo que el detenido "sería el que está sospechado como el autor material de los disparos a la niña. Se había mediatizado el caso y teníamos temor de no poder encontrarlo". "
A lo que añadió: "También se realizaron medidas en el Este provincial donde se secuestraron drogas vinculadas a la causa".
El resonante caso de la nena baleada y que lucha por su vida en el Notti
El violento episodio ocurrió en el barrio Los Barrancos, en Godoy Cruz y es investigado por la Justicia Federal en el marco de una causa vinculada al narcotráfico. En ese contexto, una niña de 11 años fue atacada a tiros cuando golpearon la puerta de su casa. Recibió cuatro disparos.
Según las primeras líneas de investigación, el ataque a balazos estaría relacionado con una posible venganza carcelaria dirigida contra el padre de la nena, quien se encuentra detenido en el penal de Almafuerte. En ese contexto, sigue latente la hipótesis de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera, aunque esto aún es parte de la investigación.
Lo cierto es que la nena baleada fue trasladada al Hospital Humberto Notti, donde permaneció internada en grave estado. De hecho, durante su tratamiento, los profesionales evaluaron la posibilidad de amputarle una pierna por la gravedad de las heridas. Sin embargo, con el correr de las semanas, mostró una evolución favorable hasta recibir el alta médica.