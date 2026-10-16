Quién es el hombre que dijo ser el autor del crimen de su pareja: confesó detalles desgarradores

Crimen en La Plata: viaje a Jujuy con el bebé

Tras la confesión del homicida, la investigación a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo (titular de la UFI N.º 17 de La Plata) permitió reconstruir la escalofriante secuencia posterior al crimen.

Luego de estrangular a su pareja, el hombre tomó al hijo de ambos -de tan solo un año y medio- y emprendió un viaje hasta la provincia de Jujuy.

Allí dejó al pequeño al cuidado de su hermana para luego retornar a La Plata y entregarse a las autoridades policiales.

Según confirmó un vocero judicial, el cuerpo de la víctima permaneció boca arriba al pie de una escalera de madera, vestido con ropa de dormir, durante más de tres días dentro de la vivienda cerrada. Para ingresar al inmueble, los bomberos debieron derribar la puerta de entrada.

La investigación y el reclamo de justicia tras el crimen

Vecinos de la zona señalaron en sus declaraciones ante la Policía que les había llamado la atención no ver a Gabriela Patricia Martínez ni a su hijo durante los primeros días de la semana, testimonios que quedaron incorporados al expediente.

En las próximas horas, los peritajes de la Policía Científica y los resultados definitivos del informe de autopsia serán claves para confirmar la mecánica exacta de la asfixia y precisar el momento preciso del deceso, mientras la Justicia avanza en determinar el móvil del crimen.