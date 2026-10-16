Un presunto femicidio conmociona a la ciudad de La Plata por estas horas. El horror quedó al descubierto luego de que José Martín Burgos, de 48 años, se presentara en la Comisaría Segunda de la capital de Buenos Aires y confesara ser el autor del crimen de su pareja.
Quién es el hombre que dijo ser el autor del crimen de su pareja: confesó detalles desgarradores
El hombre, que confesó haber matado a su pareja en La Plata, detalló que el crimen ocurrió por asfixia mecánica y que luego viajó a Jujuy con el bebé
El acusado de la muerte de Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, cuenta con domicilio registrado en la ciudad de Río Grande (Tierra del Fuego).
El hombre detalló que cometió el crimen el pasado lunes 12 de octubre mediante asfixia mecánica con sus propias manos, dentro de la vivienda familiar ubicada en la zona de calle 121 y 39, en el barrio Hipódromo.
Crimen en La Plata: viaje a Jujuy con el bebé
Tras la confesión del homicida, la investigación a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo (titular de la UFI N.º 17 de La Plata) permitió reconstruir la escalofriante secuencia posterior al crimen.
Luego de estrangular a su pareja, el hombre tomó al hijo de ambos -de tan solo un año y medio- y emprendió un viaje hasta la provincia de Jujuy.
Allí dejó al pequeño al cuidado de su hermana para luego retornar a La Plata y entregarse a las autoridades policiales.
Según confirmó un vocero judicial, el cuerpo de la víctima permaneció boca arriba al pie de una escalera de madera, vestido con ropa de dormir, durante más de tres días dentro de la vivienda cerrada. Para ingresar al inmueble, los bomberos debieron derribar la puerta de entrada.
La investigación y el reclamo de justicia tras el crimen
Vecinos de la zona señalaron en sus declaraciones ante la Policía que les había llamado la atención no ver a Gabriela Patricia Martínez ni a su hijo durante los primeros días de la semana, testimonios que quedaron incorporados al expediente.
En las próximas horas, los peritajes de la Policía Científica y los resultados definitivos del informe de autopsia serán claves para confirmar la mecánica exacta de la asfixia y precisar el momento preciso del deceso, mientras la Justicia avanza en determinar el móvil del crimen.
En pocas palabras
- Femicidio en La Plata: Un hombre de 48 años confesó haber matado a su pareja de 39.
- Crimen y escape: El acusado asfixió a la víctima y viajó a Jujuy con su bebé de un año y medio.
- Investigación en curso: La Justicia busca determinar el móvil del crimen y espera resultados de autopsia.