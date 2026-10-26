Quién es el femicida serial detenido por los dos asesinatos en Córdoba y Retiro

La investigación apunta a una modalidad similar para contactar a ambas mujeres y a una serie de coincidencias en las escenas de los crímenes.

Iván Tabella es oriundo de Huerta Grande, una localidad del interior de Córdoba, pero durante los últimos meses se había instalado en la capital de la provincia.

Según informó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, el sospechoso no registra antecedentes penales y, hasta el momento, no está vinculado con otros hechos de similares características.

"Estos serían sus primeros hechos, por lo menos determinados por la Justicia", explicó el funcionario durante una conferencia de prensa de la que también participó el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez.

Quinteros también sostuvo que, hasta el momento, no obtuvieron reportes de otros crímenes con características similares que pudieran vincularse con el sospechoso.

Sin embargo, reveló que el detenido "tenía un pasaje a otro lugar del país".

"Estamos convencidos de que estamos ante un homicida serial que había comenzado ahora y no sabíamos dónde iba a terminar", afirmó el ministro.

Los investigadores sostienen que Tabella había contactado a las dos mujeres a través de páginas en las que se concretan citas. Sin embargo, Quinteros aclaró que todavía no hay elementos suficientes para establecer el móvil de los crímenes.

"La verdad que es muy prematuro tirar hipótesis sobre el móvil del crimen", señaló el ministro, pero remarcó que "la mecánica de las dos formas en las que contacta a sus víctimas es igual".

Según determinaron los investigadores, luego del asesinato en Cofico, el sospechoso se trasladó a Buenos Aires en un micro de larga distancia y utilizando su propio documento, lo que permitió ubicarlo en territorio porteño.

Además, continuó usando su celular, un elemento que resultó relevante para reconstruir sus movimientos.

Fuente: minutouno.com