Los macabros mensajes del hombre que mató a su hijo e hirió a su hija

“Le pido que no meta a los chicos y ahí me mandó una foto de un brazo con sangre. Pensaba que era el brazo de él, no pensé que era el de mis hijos", relató Brenda Moyano, madre de los niños atacados por Gerardo Reyna (39) en una casa del barrio La Toma, en esa localidad del Valle de la Punilla, en Córdoba.