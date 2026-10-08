Un joven de 27 años fue imputado en la localidad salteña de Apolinario Saravia, acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar la muerte del perro de la mujer tras atarlo a un árbol y dejarlo suspendido. Todo esto estando borracho.
Llegó borracho a la casa de su pareja, la amenazó con un cuchillo y le mató el perro de la forma más cruel
El acusado tiene 27 años y fue imputado por amenazas con arma blanca y crueldad animal. Un video aportado por la denunciante es clave en la causa
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, los hechos denunciados ocurrieron el lunes 5 de octubre en una vivienda del barrio Asentamiento de Ferrocarril.
Según la denuncia, el hombre habría llegado al domicilio borracho y amenazando a su pareja con un arma blanca. En otro episodio, habría utilizado una soga para atar al animal a un árbol, donde quedó suspendido hasta morir.
Salta: cómo avanza la investigación por amenazas y crueldad animal
La denuncia de la mujer incluyó un video que resultó relevante para la investigación. El material fue analizado por personal policial y quedó incorporado a las actuaciones judiciales.
A partir de los elementos reunidos, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al acusado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.
La imputación es provisoria y corresponde a la calificación legal inicial de los hechos investigados.
El caso reúne dos episodios denunciados en un mismo contexto: las amenazas contra la pareja y la muerte del perro. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos.
En pocas palabras
- Imputado por amenazas con arma blanca y crueldad animal en Salta.
- Acusado de amenazar a su pareja y matar a su perro atándolo a un árbol.
- Un video aportado por la denunciante es clave en la causa.