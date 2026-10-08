Llegó borracho a la casa de su pareja, la amenazó con un cuchillo y le mató el perro de la forma más cruel

La Policía detuvo e imputó al joven de 27 años.

Salta: cómo avanza la investigación por amenazas y crueldad animal

La denuncia de la mujer incluyó un video que resultó relevante para la investigación. El material fue analizado por personal policial y quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

A partir de los elementos reunidos, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al acusado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.

La imputación es provisoria y corresponde a la calificación legal inicial de los hechos investigados.

El caso reúne dos episodios denunciados en un mismo contexto: las amenazas contra la pareja y la muerte del perro. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos.