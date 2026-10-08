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Detenido

Llegó borracho a la casa de su pareja, la amenazó con un cuchillo y le mató el perro de la forma más cruel

El acusado tiene 27 años y fue imputado por amenazas con arma blanca y crueldad animal. Un video aportado por la denunciante es clave en la causa

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Detenido e imputado el joven que amenazó a su pareja y le mató el perro. Imagen ilustrativa. 

Detenido e imputado el joven que amenazó a su pareja y le mató el perro. Imagen ilustrativa. 

Un joven de 27 años fue imputado en la localidad salteña de Apolinario Saravia, acusado de amenazar con un cuchillo a su pareja y provocar la muerte del perro de la mujer tras atarlo a un árbol y dejarlo suspendido. Todo esto estando borracho.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, los hechos denunciados ocurrieron el lunes 5 de octubre en una vivienda del barrio Asentamiento de Ferrocarril.

Según la denuncia, el hombre habría llegado al domicilio borracho y amenazando a su pareja con un arma blanca. En otro episodio, habría utilizado una soga para atar al animal a un árbol, donde quedó suspendido hasta morir.

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La Policía detuvo e imputó al joven de 27 años.

Salta: cómo avanza la investigación por amenazas y crueldad animal

La denuncia de la mujer incluyó un video que resultó relevante para la investigación. El material fue analizado por personal policial y quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

A partir de los elementos reunidos, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al acusado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.

La imputación es provisoria y corresponde a la calificación legal inicial de los hechos investigados.

El caso reúne dos episodios denunciados en un mismo contexto: las amenazas contra la pareja y la muerte del perro. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrieron ambos hechos.

En pocas palabras

  • Imputado por amenazas con arma blanca y crueldad animal en Salta.
  • Acusado de amenazar a su pareja y matar a su perro atándolo a un árbol.
  • Un video aportado por la denunciante es clave en la causa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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