presos embarazo cárcel 2 Los presos que lograron un embarazo en la cárcel sin siquiera tocarse.

El bebé de los presos

El embarazo de Daisy Link se descubrió durante un control médico rutinario en la cárcel, cuando los exámenes revelaron que estaba en las primeras etapas de gestación. La noticia desató una investigación inmediata.

Inicialmente, se sospechó de un posible abuso por parte de algún penitenciario. Sin embargo, las pesquisas llevaron a una revelación sorprendente: la presa y su novio habían ideado un método ingenioso para concebir un hijo mediante un embarazo sin contacto físico.

La investigación reveló que Daisy Link y Joan Depaz lograron intercambiar material biológico a través de un sistema clandestino. Según los informes, el preso recolectó su semen en un recipiente improvisado y lo pasó a Daisy a través de un sistema de ventilación que compartían ambas celdas.

Este método, aunque rudimentario, demostró un nivel de coordinación y determinación extraordinarios. Los presos aprovecharon las brechas en la supervisión, como momentos en los que los guardias estaban distraídos o durante actividades donde los prisioneros podían interactuar brevemente.

El embarazo de los presos derivó en una niña sana nacida a mediados de 2023. La pareja afirmó que su motivación era el amor y el deseo de construir un futuro juntos, incluso desde la cárcel.