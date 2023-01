Ante el fallo adverso, la defensa de los jóvenes recurrió a la Suprema Corte de Justicia en busca de revertir la sentencia. El argumento fue que los sospechosos no comprendieron bien la falta de consentimiento de la víctima para tener relaciones sexuales.

► TE PUEDE INTERESAR: Juzgan a un penitenciario y un amigo por un abuso sexual en Rivadavia

Es que la joven declaró que "les dije que me dolía, que no quería, que no podía con los dos", por lo que sus clientes interpretaron que sí podían tener relaciones sexuales turnándose en lugar de realizar un trío sexual.

Sin embargo, esta versión fue descartada por los ministros de la Corte Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro, quienes ratificaron la condena. Los jueces consideraron que la falta de consentimiento fue expreso por parte de la joven, además de que estaba acostada porque estaba descompuesta y que las pericias médicas detectaron lesiones en sus partes íntimas.

Abuso sexual en Rivadavia

El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2020 cuando se realizó una juntada de jóvenes en un departamento que alquilaban los dos sospechosos, ambos vinculados al ambiente del fútbol en el Este provincial. Además, Dichano era penitenciario y se desempeñaba en el complejo San Felipe desde hacía dos años.

En un momento de la juntada, una chica de 21 años se descompuso debido a la ingesta de alcohol. Es por esto que decidió acostarse en una de las habitaciones. Cuando se despertó tenía a los sospechosos encima suyo, quienes la abusaron oral y vaginalmente.

Pasaron algunos días y la víctima no estaba decidida a hacer la denuncia ya que tenía una relación de amistad con uno de los presuntos abusadores, hasta que dos días después se dirigió al hospital ya que no se sentía bien. Allí le confesó la situación a uno de los médicos, se realizó la denuncia y comenzó la investigación penal por el abuso sexual en Rivadavia. Los apuntados fueron detenidos en los primeros días de 2021.