La corta y frenética carrera de un ladrón: cometió 4 robos a sus 18 años y ahora lo condenaron

luciano puebla robo ladron El joven de 21 años admitió haber cometido 4 robos.

El raid de robos

En orden cronológico, el primer robo por el que fue condenado ocurrió el 30 de agosto de 2023. A pocos meses de haber cumplido la mayoría de edad, se juntó con otros dos delincuentes y planearon un golpe en un local de servicio técnico de celulares ubicado en calle Bandera de los Andes, en Guaymallén. A punta de revólver y pistola, ingresaron al comercio y redujeron a los presentes, a quienes tuvieron que golpearlos para evitar la resistencia que ofrecieron.

Los delincuentes se llevaron lo que tenían a mano, principalmente teléfonos celulares y accesorios como fundas. Se subieron a un Peugeot 206 y emprendieron la fuga que se vio frustrada tras una persecución policial. Dos de los ladrones fueron detenidos, pero Luciano Puebla logró escapar, aunque no por mucho tiempo.

El 3 de enero siguiente, minutos antes de las 17, cometió otro robo a mano armada. En este caso, la banda delictiva se manejaba en una camioneta utilitaria Renault Kangoo y abordó a un repartidor de electrodomésticos que se encontraba en la esquina de Tupac Amacru y Solari, Rodeo de la Cruz. Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y se llevaron su vehículo de trabajo.

Polo Judicial.jpg El juicio abreviado por los robos se llevó a cabo en el Polo Judicial.

El rodado fue encontrado minutos después, abandonado en Los Corralitos, pero sin dos lavavajillas que trasladaba, la rueda de auxilio, los teléfonos celulares de la víctima del robo y $57.000 en efectivo.

El 25 de enero de 2024, un día antes de cumplir los 19 años, Puebla cometió otros 2 robos en modalidad de escruche. Primero los ladrones se dirigieron a una casa del barrio Los Parrales de SOEVA en Guaymallén, rompieron el portón, ingresaron y se llevaron 800 dólares y una alianza de oro de 18 kilates. Luego hicieron básicamente lo mismo en una casa ubicada en el barrio Batalla del Pilar, ubicado en Godoy Cruz. Tras forzar la puerta de la propiedad se llevaron un equipo de música, una cava eléctrica con 25 botellas de vino de alta gama, otra botella de whisky, una aspiradora, ropa, relojes, el horno, el televisor y 600 dólares.

Acorralado por las pruebas, en especial cotejos genéticos con rastros de ADN hallados en el lugar de los hechos, Luciano Puebla decidió pasar por un juicio abreviado. El acuerdo entre la Fiscalía de Robos y Hurtos y el abogado defensor Mauricio Cardello fue de 6 años y 10 meses de prisión, una pena cercana al mínimo que arriesgaba el ladrón por las 4 causas de robo. El fallo fue dictado por la jueza Julieta Espínola. Ahora restan que sean juzgados sus presuntos cómplices.