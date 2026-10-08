Un indignante y violento episodio sacudió a la localidad de Apolinario Saravia, en la provincia de Salta. Un joven de 27 años fue imputado formalmente por la Justicia salteña tras haber amenazado a su pareja con un cuchillo y provocarle la muerte al perro de la mujer, al cual ató a un árbol hasta dejarlo colgado.
Indignante y horroroso: amenazó a una mujer y ató a su perro a un árbol hasta matarlo
Un hombre de 27 años fue imputado tras protagonizar un salvaje hecho contra su pareja y el perro de la mujer
El hecho ocurrió el lunes 5 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril. De acuerdo con la acusación formal, el hombre arribó al domicilio bajo los efectos del alcohol y desencadenó un violento ataque contra la mascota y la dueña de casa.
Ataque con arma blanca, ahorcamiento de la mascota y prueba en video
Según la denuncia radicada por la víctima y los datos confirmados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el agresor tomó un arma blanca e intimidó a su mujer de manera directa.
Posteriormente, el sospechoso dirigió su agresión contra el animal doméstico:
- Muerte de la mascota: El individuo tomó una soga, ató al perro de su pareja y lo sujetó a un árbol del terreno, dejándolo suspendido en el aire hasta provocarle el deceso por asfixia.
- Evidencia audiovisual: La denunciante aportó a la investigación un video clave grabado en el lugar, el cual fue analizado por los peritos policiales e incorporado de inmediato a las actuaciones judiciales como prueba del ataque.
Carátula judicial e imputación por crueldad animal
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal N° 2 de Anta, a cargo del fiscal César Arturo Saravia.
Tras analizar las actuaciones policiales, los testimonios y el material fílmico presentado por la mujer, el representante del Ministerio Público Fiscal procedió a la imputación provisional del acusado de 27 años por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de crueldad animal, en concurso real.