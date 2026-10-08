Indignante y horroroso: amenazó a una mujer y ató a su perro a un árbol hasta matarlo

El hecho ocurrió el lunes 5 de octubre en una vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril. De acuerdo con la acusación formal, el hombre arribó al domicilio bajo los efectos del alcohol y desencadenó un violento ataque contra la mascota y la dueña de casa.

Ataque con arma blanca, ahorcamiento de la mascota y prueba en video

Según la denuncia radicada por la víctima y los datos confirmados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, el agresor tomó un arma blanca e intimidó a su mujer de manera directa.