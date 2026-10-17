Un hombre de 48 años fue encontrado muerto este sábado por la mañana en una vivienda de San Rafael. La víctima fue identificada como Leandro Javier Manzano, quien presentaba lesiones compatibles con una agresión. Por el hecho, dos hombres fueron demorados y quedaron a disposición de la Justicia.
Encontraron muerto a un hombre en su casa en San Rafael y hay dos personas demoradas
Leandro Javier Manzano, de 48 años, fue hallado sin vida en el patio de una vivienda de calle Recabarren. Presentaba lesiones compatibles con una agresión
El procedimiento se inició a las 6.53, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que no reaccionaba en un domicilio ubicado en calle Recabarren al 1300.
Encontraron al hombre muerto en el patio
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 32ª encontraron a Manzano tendido en el patio de la vivienda y sin signos vitales. Además, observaron manchas de sangre en el cuerpo, las paredes y el suelo.
La escena quedó preservada para el trabajo de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para establecer las circunstancias de la muerte.
Dos personas quedaron demoradas
En medio de las primeras actuaciones, la Policía demoró a dos hombres, de 48 y 34 años, ambos quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente. Por el momento, no se informaron detalles sobre las circunstancias de la muerte ni sobre el vínculo entre los demorados y la víctima.
En pocas palabras
- Hombre de 48 años fue hallado muerto en San Rafael.
- Presentaba lesiones compatibles con agresión; dos personas fueron demoradas.
- La investigación busca esclarecer las circunstancias de la muerte del hombre.