Encontraron muerto a un hombre en su casa en San Rafael y hay dos personas demoradas

El procedimiento se inició a las 6.53, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un hombre que no reaccionaba en un domicilio ubicado en calle Recabarren al 1300.

La casa en la que encontraron al hombre fallecido y con signos de violencia se ubica en la calle Recabarren al 1300 de San Rafael. Imagen: Google maps

Encontraron al hombre muerto en el patio

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 32ª encontraron a Manzano tendido en el patio de la vivienda y sin signos vitales. Además, observaron manchas de sangre en el cuerpo, las paredes y el suelo.