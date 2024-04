El hombre que chocó borracho contra una rotonda en Luján había atropellado y matado en el 2010

►TE PUEDE INTERESAR: Un hombre manejaba con 2,7 gramos de alcohol en sangre y se llevó por delante una rotonda



accidentes en mendoza tomas trossero octubre 2010.jpg Tomás Trossero, de 19 años, murió el 30 de octubre del 2010 luego de ser atropellado por un auto en Luján.

Cuando los policías y personal de Tránsito de Luján quisieron hablar con el conductor, notaron que estaba fuera de sí, por lo que le hicieron un test de alcoholemia, el cual confirmó que tenía 2,7 gramos de alcohol en sangre.

Al conocer sus datos supieron que en el 2010 había sido protagonista de un trágico hecho también por conducir borracho. Había atropellado y matado a Tomás Trossero, de 19 años.

Teresa Pal, madre de Tomás, aseguró que enterarse del hecho ocurrido este viernes la destrozó y le abrió una vieja herida: "Estoy mal, es como que me metieron el dedo en la llaga y salen todas las cosas a la luz. La ley y la Justicia no sirven para nada".

accidentes en mendoza tomas trossero octubre teresa pal y augusto trossero 2010.jpg Teresa Pal junto a su esposo Augusto Trossero luego de conocer la condena de Pablo Yáñez en diciembre de 2012.

El accidente que terminó con una muerte y una condena

El sábado 30 de octubre del 2010 Yáñez fue a un boliche con sus amigos, salieron y se subieron a su Chevrolet Astra. A pesar de que estaba ebrio, llevó a sus amigos a sus casas en Luján y siguió camino. En el auto iban dos chicas y otro muchacho.

Testigos indicaron que eran cerca de las 7 cuando en calle Sáez Peña y Guiñazú, de Luján, se cruzó de carril en doble línea amarilla para sobrepasar a otro auto y atropelló a Tomás Trossero, quien se había bajado de un colectivo y cruzaba la calle.

accidentes en mendoza borracho lujan pablo emiliano yañez.jpg La imagen es de Pablo Yañez cuando tenía 26 años y fue juzgado y condenado en diciembre del 2012.

A pesar de lo ocurrido, Yáñez siguió a toda velocidad. Tomás había quedado muy malherido y fue trasladado al Hospital Central donde alrededor de las 20 de ese mismo día murió.

Yáñez fue capturado y el fiscal de la causa impuso una fianza para que quedara con prisión domiciliaria mientras continuaba la investigación.

A fines del 2012 se realizó el juicio en su contra, en el que fue condenado a 8 años de prisión además de 10 años de inhabilitación para conducir. Esto fue apelado por los defensores de Yáñez hasta que en el 2014 lograron que la Suprema Corte cambiara la calificación y bajara la pena a 3 años, los cuales ya estaban cumplidos, por lo que recuperó la libertad.

accidentes en mendoza borracho lujan 2.jpg Pablo Yañez manejaba su un Peugeot 208, se llevó por delante una rotonda en Luján y confirmaron que manejaba completamente borracho.

Ahora, más de una década después, la madre de Tomás Trossero se enteró de la noticia y repudió el hecho de que Yáñez continúa con la misma conducta que provocó la muerte de su hijo.

"¿Qué estamos esperando? ¿que mate a otra persona?", expresó Teresa y contó que habló con su abogado para saber qué puede pasar. La respuesta que recibió es posiblemente que le retengan la licencia de conducir y quede inhabilitado para volver a manejar debido al antecedente que tiene.

"Pero eso no justifica nada. Acá nadie controla si tenés o no carnet de conducir. No hay forma de saber si vuelve a salir o no a manejar. No hay mucho para hacer, pero seguimos en la misma", sostuvo la mujer. "Queremos que nos escuche, que esto se termine, que la ley se cumpla. No esperemos otra muerte más".