Dos hermanos fueron imputados, uno de ellos por lesiones leves contra un hombre, y ambos por haber asesinado a un perro con un cuchillo, en la localidad rionegrina de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Dos hermanos mataron un perro y demostraron de lo que es capaz en ser humano
Utilizado un método que causó mucha indignación, dos hermanos asesinaron un perro. Ambos fueron imputados
Así como indicó el Ministerio Público Fiscal provincial, el hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en horas de la tarde, cuando uno de los acusados habría golpeado a otro hombre y le provocó un hematoma en el tórax, lesiones que fueron certificadas y caratuladas.
A continuación, los hermanos se habrían acercado a un perro de raza pitbull y le generaron heridas cortantes de considerable profundidad en la zona del cuello y el lomo que, finalmente, generaron la muerte del animal.
El segundo ilícito fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores, ya que la fiscalía aportó el informe veterinario y las pericias del Cuerpo Médico Forense, que también determinaron el carácter leve de las lesiones en el hombre.
El hecho provocó una enorme indignación en los vecinos de la zona de El Bolsón donde se produjo el hecho, como así también hizo reaccionar a agrupaciones protectoras de animales.
Perro muerto: la versión de los imputados
Durante la audiencia, los hermanos imputados manifestaron que conocían a las personas involucradas del barrio y que existían conflictos previos, al tiempo que señalaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos para abrir bolsas de residuos.
Sostuvieron que comenzaron a recibir agresiones con piedras y que el perro habría sido soltado para atacarlos, por lo que apuntaron que actuaron en ese contexto. Uno de ellos agregó que había sido agredido el día anterior y que recibió atención médica.
El Juez de Garantías dispuso la prohibición de acercamiento a menos de cien metros, así como de todo contacto con la víctima, por el plazo que dura la investigación, la cual se extenderá hasta el 11 de junio próximo.