Choque múltiple: un bebé de 10 días falleció

El recién nacido viajaba junto a su madre y a su hermano de 3 años en una Fiat Fiorino que fue impactada desde atrás por una Ford EcoSport.

Como consecuencia de la colisión, sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata, donde falleció pocas horas después.

Según informaron fuentes policiales, en el utilitario viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus hijos J. L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

La joven también resultó herida y debió recibió atención médica. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre la evolución del resto de las personas lesionadas.

La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien fue demorado e imputado por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata.

Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita determinar con precisión cómo ocurrió la colisión ni a qué velocidad circulaban los vehículos involucrados.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del choque y esas imágenes serán incorporadas al expediente, junto con las pericias sobre ambos rodados y los testimonios de quienes presenciaron el hecho.

Fuente: minutouno.com