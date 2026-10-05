Un choque múltiple le provocó la muerte a un bebé de solo 10 días. El conductor del otro vehículo quedó imputado por homicidio culposo.
Choque múltiple: un bebé de 10 días falleció
Un bebé de apenas 10 días falleció cuando viajaba con su madre y sus hermanos. Un choque múltiple le provocó la muerte
Un bebé de 10 días murió tras un trágico choque ocurrido en Punta Lara y la Justicia imputó al conductor de uno de los vehículos por homicidio culposo.
El incidente vial ocurrió cerca de las 22 del domingo en la intersección de Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en dicha localidad bonaerense del partido de Ensenada.
El recién nacido viajaba junto a su madre y a su hermano de 3 años en una Fiat Fiorino que fue impactada desde atrás por una Ford EcoSport.
Como consecuencia de la colisión, sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata, donde falleció pocas horas después.
Según informaron fuentes policiales, en el utilitario viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus hijos J. L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.
La joven también resultó herida y debió recibió atención médica. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre la evolución del resto de las personas lesionadas.
La EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien fue demorado e imputado por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la UFI N°10 de La Plata.
Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita determinar con precisión cómo ocurrió la colisión ni a qué velocidad circulaban los vehículos involucrados.
Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del choque y esas imágenes serán incorporadas al expediente, junto con las pericias sobre ambos rodados y los testimonios de quienes presenciaron el hecho.
Fuente: minutouno.com
En pocas palabras
- Bebé fallecido: un bebé de 10 días murió tras un choque múltiple en Punta Lara.
- Imputación al conductor: el conductor de la Ford EcoSport fue imputado por homicidio culposo.
- Detalles del siniestro: el bebé viajaba con su madre y hermano en una Fiat Fiorino que fue impactada.