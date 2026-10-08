Amenazó a su mujer y también mató a su perro: terminó imputado

La Policía de Salta detuvo al hombre tras la muerte del perro. Imagen de archivo.

Violento y maltratador de perros

Si bien trascendió este jueves, el episodio tuvo lugar lunes 5 de octubre pasado cuando el implicado habría llegado al domicilio bajo los efectos del alcohol y aprovechó para amenazar a la víctima con un arma blanca, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.

De acuerdo al segundo hecho denunciado, el acusado tomó una soga para atar a la mascota de su pareja a un árbol, dejando al perro suspendido hasta provocarle el fallecimiento, en la vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril.

El perro terminó muerto por el hombre. Imagen ilustrativa.

La denunciante aportó un video clave a la investigación por las amenazas, que fue analizado por la Policía y quedó incorporado a las actuaciones.

En este sentido, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al señalado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de maltrato animal en perjuicio del perro muerto, en concurso real. Quedó detenido y se definirá si recupera su libertad en los próximos días.