Cometió un grave acto de violencia de género: amenazó con un arma blanca a su pareja. Pero el hombre oriundo de la provincia de Salta no se detuvo allí y fue más allá: mató a su perro. Ahora, enfrenta una doble acusación en un expediente penal por violencia de género y maltrato animal.
Amenazó a su mujer y también mató a su perro: terminó imputado
El acusado tomó una soga para atar a la mascota de su pareja a un árbol dejando al perro suspendido hasta provocarle el fallecimiento
El protagonista del triste y violento episodio fue un joven de 27 años fue imputado por amenazar con un cuchillo a su mujer.
Pero, según los primeros trascendidos del episodio, luego de ese grave acto procedió a atar a su perro a un árbol hasta dejarlo suspendido y causarle la muerte. Todo sucedió en la ciudad salteña de Apolinario Saravia.
Violento y maltratador de perros
Si bien trascendió este jueves, el episodio tuvo lugar lunes 5 de octubre pasado cuando el implicado habría llegado al domicilio bajo los efectos del alcohol y aprovechó para amenazar a la víctima con un arma blanca, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.
De acuerdo al segundo hecho denunciado, el acusado tomó una soga para atar a la mascota de su pareja a un árbol, dejando al perro suspendido hasta provocarle el fallecimiento, en la vivienda ubicada en el barrio Asentamiento de Ferrocarril.
La denunciante aportó un video clave a la investigación por las amenazas, que fue analizado por la Policía y quedó incorporado a las actuaciones.
En este sentido, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, imputó provisionalmente al señalado por los delitos de amenazas con arma blanca y actos de maltrato animal en perjuicio del perro muerto, en concurso real. Quedó detenido y se definirá si recupera su libertad en los próximos días.
En pocas palabras
- Imputado por maltrato: Un joven de 27 años fue imputado por amenazar a su pareja y matar a su perro en Salta.
- Hechos denunciados: Amenazó a su mujer con un cuchillo y ató al perro a un árbol hasta causarle la muerte.
- Pruebas clave: La víctima aportó un video que fue analizado por la Policía y es crucial para la investigación.