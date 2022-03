"Fue todo horrible. Dicen que el accidente fue a las 22, pero a nosotros nos avisaron a las 23.30. Estuve hasta las 4 de la madrugada para saber si era mi hermana o no, dónde estaba, nadie nos decía nada. Me tuve que instalar en la puerta del Forense y no moverme de la puerta hasta que me dijeran que era ella y poder reconocerla", relató Gisel a Radio Nihuil.