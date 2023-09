Tilos, la isla de Grecia que apuesta a la economía circular

►TE PUEDE INTERESAR: Bioarquitectura es arquitectura saludable, ecológica, sustentable y regenerativa

El turismo mantiene la economía de la isla en marcha, gracias al trabajo que genera, sus habitantes no se ven obligados a abandonar su tierra, muchos incluso están regresando, al igual que los turistas, encantados con una propuesta sustentable y con un destino realmente respetuoso con el ambiente al que se suma la magia del paisaje.

El programa de basura cero en Grecia

¿Cómo podría explicarse el programa "Just Go Zero"? Para la alcaldesa es muy sencillo: "No existe el desperdicio en la naturaleza, todo se reutiliza automáticamente. Intentamos hacer lo mismo a escala de una pequeña sociedad humana".

El programa se llevó a cabo gracias a la intervención de la empresa Polygreen. La gente de Polygreen capacitó a la población y a los dueños y personal de empresas como hoteles y compañías de servicio. También se educó desde las escuelas. Recorrieron las 355 casas de la isla entregando enormes bolsas con el logo de Just Go Zero Tilos, acompañadas de un folleto instructivo impreso en papel reciclado para que pudieran clasificar directamente en los domicilios.

En un comienzo hubo algo de resistencia, pero poco a poco y con la orientación de Polygreen, fueron logrando el objetivo.

Como primer paso, el vertedero de basura fue sustituido por un centro de reciclaje que lleva el nombre de Centro de Innovación Cíclica. Esta fue una apuesta real desde el punto de vista social y político. Significó que el antiguo tratamiento de residuos dejaba de existir y que Tilos ya no podría dar marcha atrás.

grecia (2).jpg (Foto: IslasdelEgeo.com)

En el centro de reciclaje se concentran todos los residuos, previamente clasificados, y se vuelven a clasificar según su especificidad. Una pequeña parte de ellos, la biomasa, se destina a transformarse en energía. Los biorresiduos se compostan y se convierten en acondicionadores del suelo.

Grecia aún entierra el 80% de su basura, por lo que el proyecto de Tilos resulta verdaderamente revolucionario.

Más del 90% de los desperdicios de la isla se reciclan, ese es el porcentaje más alto (para una isla) de todo el planeta. Tal vez el ejemplo de Tilos no sea más que una mirada al futuro, a un futuro sin basura

►TE PUEDE INTERESAR: Activismo en Entre Ríos: volver a la tierra para restituir la vida