La salud del actor argentino Peter Lanzani generó fuerte preocupación este martes, tras conocerse que fue internado de urgencia en el Sanatorio de Colegiales (Ciudad de Buenos Aires) luego de sufrir una descompensación en su domicilio que encendió las alertas entre su entorno, familiares y seguidores. El artista, protagonista de Argentina, 1985, permanece bajo observación médica mientras se evalúa el motivo de su malestar y si será necesaria una intervención quirúrgica.
Peter Lanzani fue internado de urgencia: preocupación por su salud y evolución médica
Tras una descompensación en su hogar, Peter Lanzani ingresó al Sanatorio de Colegiales, permanece estable y bajo control médico
Cómo ocurrió la internación y los primeros estudios
Según informaron fuentes médicas y periodistas del mundo del espectáculo, Lanzani fue trasladado alrededor del mediodía en silla de ruedas al Sanatorio de Colegiales acompañado por su pareja, después de que se sintiera mal de manera repentina en su hogar.
Una vez ingresado, los profesionales de la salud activaron protocolos de urgencia: se le realizaron análisis de sangre, estudios clínicos y monitoreos constantes para descartar complicaciones graves y arribar a un diagnóstico certero. En los primeros momentos de la internación se consideró la posibilidad de que fuera necesaria una intervención quirúrgica, aunque esa decisión dependerá de los resultados finales de los exámenes.
El periodista Pepe Ochoa, en el programa LAM (América TV), aportó detalles del cuadro inicial y explicó que el actor presentó fiebre durante las primeras horas, lo que profundizó la evaluación médica y extendió la vigilancia hospitalaria.
Estado actual de su salud y reacciones del entorno
Hasta el momento, los informes indican que Lanzani se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado para seguir su evolución bajo observación médica continua.
El actor, de 35 años, ha recibido el apoyo de su pareja y familiares, quienes permanecen cerca mientras los profesionales descartan posibles causas de la descompensación. El hermetismo alrededor de su estado ha marcado las últimas horas, ya que no se difundió un parte médico oficial, aunque fuentes del círculo más íntimo remarcaron que no existe riesgo inmediato.
Algunos medios incluso señalaron que podría tratarse de una infección que provocó fiebre persistente, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente por los equipos de salud.
La noticia de su internación sorprendió al ambiente artístico y a sus cientos de miles de seguidores en redes sociales, que rápidamente expresaron muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación. La atención mediática alrededor de su salud refleja no solo su popularidad, sino también la sensibilidad del público argentino hacia sus figuras culturales.
Mientras tanto, los médicos continúan con los estudios pertinentes para determinar la causa exacta de la descompensación y decidir si será necesaria una cirugía u otro tratamiento específico. Por ahora, la prioridad es asegurar que Lanzani reponga fuerzas y regrese a sus actividades habituales con total normalidad.