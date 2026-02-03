Peter Lanzani fue internado de urgencia: preocupación por su salud y evolución médica

El periodista Pepe Ochoa, en el programa LAM (América TV), aportó detalles del cuadro inicial y explicó que el actor presentó fiebre durante las primeras horas, lo que profundizó la evaluación médica y extendió la vigilancia hospitalaria.

El actor Peter Lanzani

Estado actual de su salud y reacciones del entorno

Hasta el momento, los informes indican que Lanzani se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa internado para seguir su evolución bajo observación médica continua.

El actor, de 35 años, ha recibido el apoyo de su pareja y familiares, quienes permanecen cerca mientras los profesionales descartan posibles causas de la descompensación. El hermetismo alrededor de su estado ha marcado las últimas horas, ya que no se difundió un parte médico oficial, aunque fuentes del círculo más íntimo remarcaron que no existe riesgo inmediato.

Algunos medios incluso señalaron que podría tratarse de una infección que provocó fiebre persistente, aunque esta versión aún no fue confirmada oficialmente por los equipos de salud.

La noticia de su internación sorprendió al ambiente artístico y a sus cientos de miles de seguidores en redes sociales, que rápidamente expresaron muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación. La atención mediática alrededor de su salud refleja no solo su popularidad, sino también la sensibilidad del público argentino hacia sus figuras culturales.

Mientras tanto, los médicos continúan con los estudios pertinentes para determinar la causa exacta de la descompensación y decidir si será necesaria una cirugía u otro tratamiento específico. Por ahora, la prioridad es asegurar que Lanzani reponga fuerzas y regrese a sus actividades habituales con total normalidad.